Хирург случайно поджег пациентку на операционном столе

В Бухаресте врач одной из румынских клиник случайно поджог пациентку на операционном столе, после чего она умерла.

Об этом сообщает BBC. В результате инцидента пациентка получила ожоги 40% тела и прожила еще неделю.

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Во время операции по удалению раковой опухоли 66-летней женщине, хирург воспользовался электроскальпелем, который был пропитан дезинфицирующим спиртосодержащим раствором. В результате несчастного случае произошло воспламенение, из-за чего пациентка получила множественные ожоги.

По словам семьи погибшей, долгое время медики скрывали смерть пациентки, а затем заявили, что это был просто несчастный случай. "Мы узнали о случившимся в СМИ. Мы никого не виним, просто хотим понять, что произошло", – рассказал один из родственников жертвы.

Издание также отмечает, что среди всех стран Евросоюза Румыния выделяет наименьший объем средств на здравоохранение. Страна может "похвастаться" наибольшим процентом детской смертности, слабым развитием больничной инфраструктуры и дефицитом медперсонала.

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