Химическая жижа стекает в воду: Крым настигла новая беда

В Крыму возникла еще одна проблема из-за разработки песка из Нижне-Чурбашского хвостохранилища. Работы буквально "съели" часть дороги, которая ведет к городскому пляжу в Керчи.

С каждым днем дорога становится все меньше, передает Керчь.ФМ. Как сообщалось ранее в хвостохранилище хранились ядовитые отходы предприятия "Камыш-Бурунский железорудный комбинат", что делает разработку песка крайне опасной.

"На сегодняшний день техники у дороги уже нет, зато на противоположной стороне продолжают намывать песок. Фонтан песка с водой бьет на сушу, а грязная жижа выливается обратно в канал. Также выезжают груженые песком фуры", — сообщает издание, добавляя, что в обоих хвостохранилищах спрятана вся таблица Менделеева.

Также говорится, что в ближайшем к хвостохранилищу поселке Приозерное возросло число хронических бронхо-легочных заболеваний.

Добыча песка Керчь.ФМ

Добыча песка Керчь.ФМ

Добыча песка Керчь.ФМ

Добыча песка Керчь.ФМ

Добыча песка Керчь.ФМ

Добыча песка Керчь.ФМ

Добыча песка Керчь.ФМ

Добыча песка Керчь.ФМ

Как сообщал OBOZREVATEL, сброс пульпы в хвостохранилище был прекращен в 1994 году вместе с работой комбината, однако на данный момент ядовитые отходы используют для строительства Керченского моста и гражданского строительства.

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