Химическая кастрация для педофилов: в Раде прояснили судьбу резонансного закона

Верховная Рада Украины на внеочередном заседании 8 июня рассмотрит законопроект №6607 о создании реестра педофилов, химической кастрации и ужесточении наказания для них.
Об этом в эфире ObozTV сообщила народный депутат Украины от БПП Ольга Червакова. Нардеп напомнила, что 3 июля профильный парламентский комитет рассмотрел данный законопроект.
"Мы собрали подписи за внеочередное заседание Верховной Рады в следующий понедельник, и там этот вопрос будем рассматривать", – рассказала Червакова.
"Мы об этом говорили на комитете, подписали это постановление, внесли его и требуем, чтобы его внесли в повестку дня внеочередного заседания", – добавила она.
izvestia.kiev.ua
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