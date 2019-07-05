Химическая кастрация для педофилов: в Раде прояснили судьбу резонансного закона

Верховная Рада Украины на внеочередном заседании 8 июня рассмотрит законопроект №6607 о создании реестра педофилов, химической кастрации и ужесточении наказания для них.

Об этом в эфире ObozTV сообщила народный депутат Украины от БПП Ольга Червакова. Нардеп напомнила, что 3 июля профильный парламентский комитет рассмотрел данный законопроект.

"Мы собрали подписи за внеочередное заседание Верховной Рады в следующий понедельник, и там этот вопрос будем рассматривать", – рассказала Червакова.

"Мы об этом говорили на комитете, подписали это постановление, внесли его и требуем, чтобы его внесли в повестку дня внеочередного заседания", – добавила она.

izvestia.kiev.ua

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