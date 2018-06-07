Дещо про футбол... та "рязанський сахар"

Ітак, як ми знаємо, близько 5000 громадян України купили квитки на чемпіонат світу з футболу... що пройде незабаром на пустошах Мордору...

Судячи зі всього, перспектива опинитися у "застенках мордорської Хестапи" цих "фанатів футболу" абсолютно не лякає... Або вони вважають, що вона "значно перебільшена"...

В цьому сенсі, вважаю, що якщо таке трапиться... то "узникам футбола" через українське консульство тре передати футбольний календар Національної збірної України по футболу... із надписами "Слава Україні! Героям слава!" і залишити їх самих наодинці з примхами їх власної долі... В кінці кінців, "бачили очі, що купували"...

А між тим, вірогідність потрапляння у ці "застенки".. БУДЬ-ЯКОГО українського громадянина і навіть НЕ-українського, а просто "прибувшого з території України" на сьогоднішній день зберігається достатньо високою... Більше того, чим ближче початок шабашу ФІФА посеред здичавилої розрухи та злодійства, тим вірогідність саме такого сценарію лише зростає...

2.06.2018-го, у одному з "народних бантустанів" під назвою ДомбабвЕ (відомого у світі під абревіаторою ДНР)... затримали такого собі громадянина Королівства Іорданії Хальдуна Наєфа Саіла Харахшеха...

Особливою орігінальністю мотиви, причини та "попередні звинувачення"... висунуті цьому абреку місцевим відділом "че-кі", не відзначались... Вони були досить звичніі - шпіонаж на користь укропів, різноманітні приховані операції, збір розвідувальних даних, диверсійна діяльність та інші нюанси "світського шпіонсько-диверсійного життя"... українського диверсанта с іорданським паспортом.

Єдиною "креативною рисою" посеред цього буйного сузірря убогої Хфантазії орко-чекістів стало звинувачення іорданця... не меньш ніж... (зараз не ржати)... у "підготовці та організації замаху на заступника командуючого оперативним командуванням "Донецьк" "полковника" Едуарда Басуріна"...

Нібито у 2016-му році при перетинанні іорданцем КПВВ у Марьянці він був завербований "співробітниками СБУ"... А потім посланий ними у Донецьк "розвідувати інформацію", в тому числі про місця перебування та проживання "полковника" Басуріна"...

Звісно, з цього можно ще довго сміятися і глузувати. Адже всі чудово знають, принаймні у Донецьку... де "зависає" з бл*дями та горілкою до поросячого хрюкання старий та нікому й нах*й не потрібний алкаш Басурін... Для цього зовсім не потрібно вербувати якихось погано розмовляючих на російській та українській мовах іорданців. Тим більше посилати їх "таємно слідкувати" за місцями, де в черговий раз напився і обригався головний пропаГ*НДОН Домбабви...

Бо в такому разі вони будуть виглядять за цим заняттям, як обізяни на ковзанках...що, м'яко кажучи, зовсім не притаманне справжінм шпіонам...

Але, разом з тим, тож стало зрозуміло, що така "дика" і відверта туфта була комусь потрібна і лише в одному випадку - вона буде мати продовження... причому, явно не на рівні бантустанів Домбабви та Луганди.

І дійсно... незабаром "у гру вступив" так званий "головний замовник"... Ним, як виявилось, а головне цілком очевидно - очікувалось, стала мордорська ЧК-а.

Вже 6-го червня так зване "Федеральное агенство новостей", коментуючи вищезазаначену новину, процитувало такого собі воєнного експерта Олександра Жиліна... За його словами "...Це ніякий не шпигун. Шпигуни - це люди з розвідки, - говорить експерт. - А Київ зробив ставку на тероризм. Україна сьогодні - країна терору. Ця країна зараз небезпечна для всього світу, тому що на українських полігонах сьогодні - і це не є таємницею - готують терористів для виконання самих різних завдань. Національність в даному випадку не має ніякого значення. Непотріб набирається з усіх країн. Для українських спецслужб дуже важливо мати різних за національністю терористів для виконання різних завдань. А якщо раптом цей йорданець проколовся б де-небудь, Україна б від нього відхрестилася. Ні, не ІДІЛ (терористична організація, заборонена в РФ) сьогодні головна загроза Росії, а українські терористи. Адже їх дуже важко ідентифікувати: вони такі ж, як ми, вони говорять по-російськи. Вони-то і представляють зараз реальну загрозу...".

Цей "глашатай ЧК-і", що маскується "під експерта", цілком однозначно та чітко вказав, що Україна являє собою "терористичну загрозу не тільки Росії, а й всьому світу"...(страшно, шописец...)...

Таким чином, стає зрозуміло... що Україну в черговий раз намагаються звинуватити у тероризмі... Причому задля цього, російські чекісти, які остаточно є*анулися на всю свою відбиту голову, готові (і скоріше за все, будуть це обов`язково робити) арештовувати не тільки зовсім непричастних до цих ігріщ українців, а й навіть громадян інших, третіх країн...

В цьому сенсі, Хфутбольний шабаш у Мордорі цілком може стати Кремлю у пригоді. Якійсь видуманий та "своєчасно попереджений" пильними е*анатами "із горячими серцями, чистими руками та холодними головами" теракт із чітким українським слідом під час ЧМ-2018...на сьогоднішній день дуже і дуже йомвірний...

Благо, гексогена під виглядом цукру, як це було "на навчаннях" в Рязані у часи "першого приходу" святАГА Х*йла-Владимира у владу у ЧК-а, знайдеться чимало. Так сама, як й добровільних довбнів із українськими паспортами, готовими заради пари годин Хфутболу, втратити майже все своє життя...