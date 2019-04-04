"Х*евы русские защитники!" Цимбалюк сильно ответил на откровения оккупанта о войне на Донбассе

Украинский журналист Роман Цимбалюк жестко раскритиковал российского оккупанта Алексея Седикова за интервью, в котором он оправдывает вторжение на Донбасс и убийство граждан чужой страны.

Свое мнение Цимбалюк изложил на личной странице в Facebook в эмоциональном посте. "Уродливое лицо российских боевиков. Алексей Седиков, воинское звание "старший лейтенант", приехал из России "защищать" людей на Донбассе и выдает прекрасную фразу: "Любая война несет с собой потери мирных граждан. Любая война". Х*евы русские защитники и освободители. Освобождают от цивилизации: вывозят заводы и фабрики, затапливают шахты. Взамен "Слава России", комендантский час и подвал", — возмутился журналист.

Роман Цимбалюк Facebook Романа Цимбалюка

Также у Цимбалюка вызвало недоумение недовольство оккупанта тем, что в Украине его судил гражданский суд. Седиков заявил, что считает приговор нелегитимным, поскольку военных должен судить только трибунал.

"Не заметил как на Россию матушку начал "крошить батон". Москва так же поступила с нашими военнопленными моряками", — напомнил ему Цимбалюк.

Алексей Седиков "Новая газета"

Как сообщал OBOZREVATEL, в интервью российской "Новой газете" Седиков признал, что военных его страны отправляют для участия в войне на Донбассе вполне официально под видом командировки. Каждый оккупант, по его словам, дает на это свое согласие.

Кроме того, он оправдал игнорирование президентом своей страны Владимиром Путиным вопроса обмена пленными. Более того, Седиков не увидел ничего предосудительного в том, что кремлевская пропаганда провоцирует участие россиян в войне на востоке Украины.

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