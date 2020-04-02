Херсон закрыли блокпостами: в области зафиксирована смерть от коронавируса

Со 2 апреля Херсон закрыли на строгий карантин, окружив город блокпостами из-за первого обнаруженного случая коронавируса.

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В области также зарегистрировали трех новых больных. Один из случаев стал летальным. Об этом сообщил заместитель городского головы Херсона Игорь Козаков в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"42-летний житель Херсона поступил в больницу с пневмонией. К сожалению, сегодня факт заражения подтвердил второй тест на коронавирус. Все врачи, которые контактировали с больным, уже отправлены на обсервацию. Члены семьи больного: отец, мать, жена и ребенок также на наблюдении", – рассказал Казаков о больном в Херсоне.

Херсон закрыли на карантин из-за случая коронавируса

По словам чиновника, семья проживает в подъезде многоквартирного дома в микрорайоне Шумеский. В ближайшее время в помещении проведут дезинфекцию.

"Ровно в полночь Херсон будет закрыт на карантин. На въезде и выезде будут стоять пять блокпостов. Прошу граждан сохранять спокойствие, оставаться дома и при наличии первых симптомов обращаться к своему семейному врачу", – добавил Козаков.

Отчитался о ситуации и глава Херсонской ОГА Юрий Гусев. "В течение суток мы получили три новых лабораторно подтвержденных случаях коронавируса в нашей области. К сожалению, один из этих случаев оказался смертельным", – рассказал он.

Вместе с тем, Гусев не сообщил, кто именно стал жертвой заболевания. По его словам, состояние девушки, которая заболела несколько недель назад и находится в больнице, имеет положительную динамику.

Как сообщал OBOZREVATEL, по последним данным, в Украине зарегистрировано 794 случая коронавируса.

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