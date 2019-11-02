Главная Новости
2 ноября • обновлено в 15:00
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

Андрей Орлов (Орлуша)
Андрей Орлов (Орлуша)
Поэт Все статьи автора

Хэппибездей ту ми!

695

ХЭППИБЁЗДЕЙ ТУ МИ!

Я продолжаю бодро терпеть

Жизни х*ету

Will you still need me,

Will you still feed me

When I’m sixty-two?

Вот, думал ли я мечтал ли я,

Простой уральский сперматозоид,

Летевший по гениталии

Как ящер-хищник по мезозою,

Что, обогнав миллионы других

Лузеров, тоже рвущихся к свету,

Я буду писать сейчас этот стих

На день рожденья себе-поэту?

Новости
"Оцепили Рублевку сразу, чтоб живым не ушел, скотина"

Спасибо маме, что не пила

Протúвозачаточные таблетки,

Спасибо, что вовсе не дурой была

Губа у маминой яйцеклетки,

Спасибо отцу, что в ту ночь припёр

Шампанских пару для позитива,

Что не напялил смертельный вздор

Баковского презерватива.

Кто-то спросит: – А нафиг тебе

Анатомические сентенции?

Отвечу: мы все победили в борьбе

Жестокой дородовой конкуренции!

Мы все преуспели туда, где жизнь,

Хотя среди тех, кто обогнан нами,

И умных много было, кажись,

И смелых, и яростных как цунами.

Новости
"Я дома в Мухоср*нске так сильно не страдал"

Я их жалеть почему-то стал,

В мыслях приходят и в сновидениях

Те, на чьё место я нагло встал,

Персонажи без даты рождения.

А может, хрен на них положить,

На зря потраченной спермы тонны?

Нет! Предлагаю сейчас налить

За нерождённые миллионы!

Нам в суете деньрожденных дней

Дарят подарки, цветы вручаюь

День зачатия – поглавней,

Но его, как ни странно, не отмечают.

Всё! Решено окончательно, бля!

Его начну теперь отмечать я!

Всех второго жду февраля

На праздник в честь моего зачатия!

P.S. Но пока согласно звёздам отмечаю хзппибёздей.

P.P.S. Ну, очень прошу поздравлять без смаликов, нарисованного шампанского и дурацких картинок.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Андрей Орлов (Орлуша) Андрей Орлов (Орлуша)
Место
Россия
Тег
день рождения
Источник
Источник: Facebook Андрея Орлова
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
2
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Зря маманя не предохранялась....изделие №2 за 4 копейки избавило бы страдальца от серой действительности....
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
voznyk ruslan
voznyk ruslan
С днюхою
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel