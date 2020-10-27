Хэллоуин 2020: таролог рассказала, что на самом деле нужно делать в этот день

Праздник Хэллоуина, он же католический День всех святых, который пришел к нам с Запада, отмечался и до сих пор отмечается в разных культурах. На самом деле это день не просто для того, чтобы попугать друг друга, но и для очищения себя, дома и территории, совместно потрапезничать, зажечь огни, поблагодарить богов или природу, помянуть умерших, но без лишней грусти.

Об этом эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказала прогнозист-таролог Ольга Соломка. По ее словам, в этот день люди наоборот стремились радоваться и весело проводить время в развлечениях. Потому что впереди – холод и темнота зимы, когда день укорачивается, количество солнца и света уменьшается, и организм, хочешь не хочешь, начинает беспокоиться о том, как он переживет этот период.

"Когда нам на глаза в октябре попадаются тыквы, то мы не столько думаем о каше, сколько вспоминаем о ярком и устрашающем Хэллоуине, празднике, пришедшем к нам с Запада, когда все вокруг украшают тыквами, паутиной, привидениями и различным ужасом. А народ радушно устраивает тематические вечеринки, потому что где же еще будет возможность безнаказанно попугать друг друга или свободно надеть ведьму или вампира. Считается, что одеваясь в эти все страшные костюмы и украшая различными жуткими декорациями витрины, дома, мы отгоняем злых духов. Хотя, на самом деле, это такая легенда и повод лишний раз развлечься. А Хэллоуин, он же католический День всех святых, уже превратился в праздник маркетинга и высокий сезон производителей и продавцов различных кошмаров", – сказала Соломка.

Она рассказала, что этот уже достаточно распиаренный праздник отмечается в эти дни и в других культурах. К примеру, по некоторым исследованиям, у древних славян это была Велесовая ночь, когда чествовали Велеса – языческого бога изобилия, искусства и покровителя всего живого. Он существует в двух мирах и этой ночью сближает мир живых и умерших. Отмечали этот праздник достаточно бурно, с огнями, костром, обрядами, щедрой трапезой с последнего урожая, поминанием предков и переходом от летних радостей и щедрот до зимней паузы и ограничений.

1 и 2 ноября особые поминальные дни и у католиков, и у христиан в Западной Украине в эти дни принято ходить на кладбище, вспоминать родных и ставить на могилах фонари в память их души.

Особое место, по словам Соломки, занимает древнекельтский праздник Самайн, который и сейчас отмечают сторонники кельтской культуры, неоязычники и "люди, волшебные на всю голову". Продолжался этот праздник три дня, вычищался и убирался дом, готовились специальные блюда. Это была торжественная встреча с темной частью года, зажигание нового огня, благодарность природе за последний урожай.

Самайн и сегодня у кельтов и современных язычников – это повод собраться вместе, разжечь костер и как можно больше огней, поблагодарить богов за их щедрость и попросить заступничества на будущее темное и неопределенное зимнее время, зарядить себя и различные амулеты на защиту, достаток и могущество, чтобы хватило сил пережить темные времена.

"Поэтому, если хотите приобщиться к древней традиции, можете и себе устроить подобный праздник. Не всем же нравится одеваться привидениями и пугать друг друга, лучше уж повеселиться вволю. Тем более, что в этом году эти дни усиливаются еще и полнолунием, которое приходится как раз на 31 октября. А во время полнолуния стоит избавляться от всего лишнего – очищение домов, уборка двора и эмоционального хлама. Итак, устраивайте генеральную уборку, собирайте гостей, зажигайте свечи, камины или костер и радуйтесь жизни. А как у вас это будет называться – Хэллоуин, Самайн, Велесова ночь или еще как-то – решайте сами", – посоветовала таролог.