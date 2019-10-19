Хэллоуин 2019: жуткие поздравления с праздником

Праздник Хэллоуин (он же День Всех Святых) отмечается во всем мире 31 октября. По поверьям, в этот день неупокоенные души и злые духи выбираются в наш мир, и чтобы вас не заметили, следует нарядиться одним из них.

Сам Хэллоуин появился в Британии, откуда пришел в США, однако сейчас этот день празднуют во всем мире, включая Украину. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с яркими поздравлениями в стихах и прозе.

Хэллоуин 2019

Хэллоуин – поздравления в стихах

Упыри и вурдалаки,

Тролли, Призраки и феи

В воздухе рисуют знаки,

Чтоб друзья их разглядели.

Поздравляю я с Днем духов

И желаю всех узнать,

Пользуясь активно слухом -

Лиц тебе не разгадать!

***

Ночь, улица, фонарь, фигура,

И красный свет прозрачных глаз,

Скажи-ка нам, куда ты,

Одна средь ночи поплелась?!

Ты многих даже хорошее,

А я голодный и один!

И вот клыки уже у шеи.

Что, детка, страшно?! Хэллоуин!

***

Страшный праздник Хэллоуин

К нам стучится в двери.

Этот день такой один,

Если ты поверишь

В приведений и чертей,

В ведьм, вампиров, гномов,

Собери своих друзей

И своих знакомых,

Чтоб не страшно было вам –

Вместе веселитесь.

Знает это каждый сам –

Нечисть! Берегитесь!

Только повод есть один,

Вместе чтоб собраться!

Это праздник – Хэллоуин,

Что ж его бояться?

Хэллоуин – поздравления в прозе

С Хэллоуином. Пусть сегодня будет страшно весело и жутко интересно. Желаю летать по просторам радости милым привидением, желаю мчаться к счастью на скоростной метле, желаю "попить" кровушки у врагов, желаю оторваться на полную и запугать до мурашек всех вокруг.

***

Канун Дня святых, праздник Хэллоуин, всегда ассоциировался со сверхъестественным, с мистическим. Души умерших гуляют в эту ночь среди живых. Припасите же больше угощений, чтобы задобрить их, и пусть весь год они вас не потревожат. Счастливого Хэллоуина!

***

Сегодня открываются двери между сверхъестественным и реальным мирами. Наряжайтесь и устраивайте праздник. Но пусть ваши шутки в честь Хэллоуина не будут мрачными, юмор-черным, а улыбки зловещими. Соблюдайте меру. Веселой и необыкновенной вам ночи.

Хэллоуин – открытки и смешные картинки

Хэллоуин – смешные видео

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях и происхождении Хэллоуина.

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