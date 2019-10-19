Хэллоуин 2019: жуткие поздравления с праздником

Праздник Хэллоуин (он же День Всех Святых) отмечается во всем мире 31 октября. По поверьям, в этот день неупокоенные души и злые духи выбираются в наш мир, и чтобы вас не заметили, следует нарядиться одним из них.
Сам Хэллоуин появился в Британии, откуда пришел в США, однако сейчас этот день празднуют во всем мире, включая Украину. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с яркими поздравлениями в стихах и прозе.
Хэллоуин 2019
Хэллоуин – поздравления в стихах
Упыри и вурдалаки,
Тролли, Призраки и феи
В воздухе рисуют знаки,
Чтоб друзья их разглядели.
Поздравляю я с Днем духов
И желаю всех узнать,
Пользуясь активно слухом -
Лиц тебе не разгадать!
***
Ночь, улица, фонарь, фигура,
И красный свет прозрачных глаз,
Скажи-ка нам, куда ты,
Одна средь ночи поплелась?!
Ты многих даже хорошее,
А я голодный и один!
И вот клыки уже у шеи.
Что, детка, страшно?! Хэллоуин!
***
Страшный праздник Хэллоуин
К нам стучится в двери.
Этот день такой один,
Если ты поверишь
В приведений и чертей,
В ведьм, вампиров, гномов,
Собери своих друзей
И своих знакомых,
Чтоб не страшно было вам –
Вместе веселитесь.
Знает это каждый сам –
Нечисть! Берегитесь!
Только повод есть один,
Вместе чтоб собраться!
Это праздник – Хэллоуин,
Что ж его бояться?
Хэллоуин – поздравления в прозе
С Хэллоуином. Пусть сегодня будет страшно весело и жутко интересно. Желаю летать по просторам радости милым привидением, желаю мчаться к счастью на скоростной метле, желаю "попить" кровушки у врагов, желаю оторваться на полную и запугать до мурашек всех вокруг.
***
Канун Дня святых, праздник Хэллоуин, всегда ассоциировался со сверхъестественным, с мистическим. Души умерших гуляют в эту ночь среди живых. Припасите же больше угощений, чтобы задобрить их, и пусть весь год они вас не потревожат. Счастливого Хэллоуина!
***
Сегодня открываются двери между сверхъестественным и реальным мирами. Наряжайтесь и устраивайте праздник. Но пусть ваши шутки в честь Хэллоуина не будут мрачными, юмор-черным, а улыбки зловещими. Соблюдайте меру. Веселой и необыкновенной вам ночи.
Хэллоуин – открытки и смешные картинки
Хэллоуин – смешные видео
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях и происхождении Хэллоуина.
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