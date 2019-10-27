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27 октября • обновлено в 09:14
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Хэллоуин-2019: маг сказал, как улучшить память и креативность

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Маг ведической традиции Игорь Мехеда рассказал об обряде на Хэллоуин, с помощью которого можно привлечь в жизнь "благоприятные ситуации".

"В ночь с 31 октября на 1 ноября можно опустить в реку дары для предков", – сообщил он в блоге OBOZREVATEL.

Он пояснил, что в качестве даров необходимо выбирать овощи и фрукты желто-оранжевых цветов: тыквы, апельсины, мандарины, яблоки и так далее.

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Кроме того, вечером 31 октября Игорь Мехеда порекомендовал "приготовить и ритуально съесть блюда из тыквы, то есть обращаясь к богам с просьбой о даре предвидения, об установлении гармонии в семье и с силами природы, а также об увеличении денежного потока".

Он также посоветовал в ночь Хэллоуина "загадывать желания, глядя на пламя оранжевых свечей".

Игорь Мехеда также рассказал об "обряде мостов" для повышения креативности

Игорь Мехеда также рассказал об "обряде мостов" для повышения креативности

По его словам, на Хэллоуин можно избавиться от страхов – если в эту ночь думать о них, они "исчезнут навсегда".

Игорь Мехеда также рассказал об "обряде мостов" для повышения креативности, укрепления памяти и улучшения способности к коммуникации. Для этого необходимо представить три острова, "которые символизируют дух, душу и тело, или сознание, подсознательное и бессознательное", и мысленно построить между ними мосты.

Напомним, ранее OBOZREVATEL представил жуткие поздравления с Хэллоуином, а также предложил идеи украшения дома к Хэллоуину.

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Темы
Эксклюзив Хэллоуин
Персона
Игорь Мехеда
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