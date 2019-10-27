Хэллоуин-2019: маг сказал, как улучшить память и креативность

Маг ведической традиции Игорь Мехеда рассказал об обряде на Хэллоуин, с помощью которого можно привлечь в жизнь "благоприятные ситуации".

"В ночь с 31 октября на 1 ноября можно опустить в реку дары для предков", – сообщил он в блоге OBOZREVATEL.

Он пояснил, что в качестве даров необходимо выбирать овощи и фрукты желто-оранжевых цветов: тыквы, апельсины, мандарины, яблоки и так далее.

Кроме того, вечером 31 октября Игорь Мехеда порекомендовал "приготовить и ритуально съесть блюда из тыквы, то есть обращаясь к богам с просьбой о даре предвидения, об установлении гармонии в семье и с силами природы, а также об увеличении денежного потока".

Он также посоветовал в ночь Хэллоуина "загадывать желания, глядя на пламя оранжевых свечей".

Игорь Мехеда также рассказал об "обряде мостов" для повышения креативности

По его словам, на Хэллоуин можно избавиться от страхов – если в эту ночь думать о них, они "исчезнут навсегда".

Игорь Мехеда также рассказал об "обряде мостов" для повышения креативности, укрепления памяти и улучшения способности к коммуникации. Для этого необходимо представить три острова, "которые символизируют дух, душу и тело, или сознание, подсознательное и бессознательное", и мысленно построить между ними мосты.

Напомним, ранее OBOZREVATEL представил жуткие поздравления с Хэллоуином, а также предложил идеи украшения дома к Хэллоуину.

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