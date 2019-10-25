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25 октября • обновлено в 07:49
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Эфа Форина
Эфа Форина
астролог Все статьи автора

Хэллоуин-2019: как защитить дом и стать богатым

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По поводу празднования Хэллоуина говорится много – и хорошего, и плохого. Многие его отвергают, устраивают чуть ли не крестные ходы.

Но я считаю, что лишний праздник не помешает. Это просто дополнительная эмоция, дополнительное счастье.

Кажется, о Хэллоуине сказано уже всё, но я хочу рассказать историю, связанную с этим днем, которая мало кому известна. Почему символ праздника – тыква со свечой внутри?

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Хэллоуин 2019: жуткие поздравления с праздником

Жил в Ирландии человек по имени Джек. Противный-препротивный, жадный-прежадный, врун большой и ужасный. Портил всем нервы, никто не хотел иметь с ним дела и даже выпить пива.

И вот однажды, когда Джек по привычке пил в одиночку пиво в баре, рядом с ним неожиданно возник собеседник. Они выпили вместе, завязалась беседа. Джек обрадовался: наконец-то нашелся кто-то, с кем можно пообщаться.

Но оказалось, что этот прекрасный собеседник – сам дьявол.

Он хотел заполучить еще одну человеческую душу, но не учел, кто такой Джек.

Новости
Хэллоуин 2019: как привлечь деньги, здоровье, удачу

В разговоре он намекнул дьяволу, что нуждается в деньгах. Тот дал ему необходимую сумму, взяв с Джека обещание, что взамен он отдаст душу. История повторялась несколько раз, дьявол давал ему определенную сумму, но, чтобы не возвращать деньги, Джек использовал хитрость. Приготовившись расплатиться с дьяволом, он открывал кошелек, где лежал крестик. И дьявол отступал.

В конце концов дьяволу это надоело и он сказал: "Хорошо, 10 лет я не буду тебя беспокоить, а потом я приду за долгом, за твоей душой".

Но спустя 10 лет Джек умер. Во входе в рай ему отказали, и он отправился в ад. Но, поскольку дьявол был на него зол, Джека не приняли и в аду.

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Единственное, что он смог заполучить из ада – маленький огонек. Он поместил его в тыкву. С тех пор с этим "фонариком" Джек и ходит между адом и раем.

На Хэллоуин можно провести 3 интересных ритуала

На Хэллоуин можно провести 3 интересных ритуала

Ритуалы на Хэллоуин

1. Ритуал на защиту дома

Берем тыкву, срезаем верхушку, вынимаем семена и мякоть. Кладем на дно рис из расчета 3 ложки на каждого члена семьи. Например, если в семье 4 человека, кладем 12 ложек риса. Далее кладем монетки – тоже по 3 на каждого члена семьи.

Тыква закрывается "крышкой" и выставляется на всю ночь у входной двери.

Свечу не нужно ставить в тыкву, но в эту ночь свечи обязательно нужно зажечь в квартире, поскольку они, согласно поверьям, отпугивают злых духов.

На следующий день, 1 ноября, эту тыкву нужно просто вынести на природу, "отдать духам", чтобы задобрить их, и забыть о ней. Тыква нас охраняла всю ночь, но после того как мы ее отдали, энергии защиты остались. Если это не квартира, а частный дом, можно оставить тыкву где-то на огороде до следующего Хэллоуина, но до 31 октября следующего года ее нужно сжечь.

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2. Ритуал на гармонизацию отношений

Если вы поссорились с любимым человеком, при помощи тыквы и обычного яблока можно наладить отношения. Яблоко разрезаем пополам. На одной половинке выцарапываем свое имя, на второй – своего любимого. Затем две половинки яблока снова соединяем, можно с помощью кухонных шпажек.

Затем берем тыкву, делаем в ней отверстие, помещаем в нее яблоко и накрываем "крышкой".

Ночь с 31 октября на 1 ноября эта тыква должна стоять около кровати, где спит пара. Или на подоконнике, но обязательно в спальне.

1 ноября нужно вынести тыкву из дома и оставить на природе – в красивом гармоничном месте.

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3. Ритуал на деньги

Для этого ритуала не нужно вычищать тыкву изнутри. Снаружи в целой тыкве проделываются 13 прорезей. В одну из них помещается денежная купюра любого номинала. В остальные 12 прорезей помещаются монетки.

Слева от тыквы ставим желтую свечу, справа – зеленую. Зажигаем свечи и оставляем на всю ночь.

Утром забираем купюру и кладем себе в кошелек. Она должна пролежать там до 28 ноября. 28 ноября нужно купить на нее какие-то сладости или что-то вкусное и скушать, но нужно сделать так, чтобы обязательно была сдача. Эту сдачу нужно обратно положить в кошелек и не тратить до следующего Хэллоуина. Она будет притягивать к себе деньги.

Тыковку, нашпигованную монетками, нужно вынести на природу 1 ноября.

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