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18 октября • обновлено в 07:12
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Игорь Мехеда
Игорь Мехеда
Маг Ведической традиции Все статьи автора

Хэллоуин 2019: как привлечь деньги, здоровье, удачу

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Праздник, который на Западе принято называть Хэллоуин, имеет корни и в славянской традиции.

Согласно поверьям славян, 31 октября Мать-Природа умирала. Ее душа, как и все души, открывала врата в потусторонний мир и уходила в него до весны.

Поэтому первый смысл праздников 31 октября –1 ноября – это проводы Души Природы в потусторонний мир.

Второй смысл праздника 31 октября - почитание предков. Так как врата между мирами 31 октября и 1 ноября открыты, то души предков навешают потомков – в это верили древние. Именно поэтому во многих странах с 31 октября в течение нескольких дней идут поминальные недели, на кладбища приносят еду, освященную в храмах.

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У древних славян, кельтов, многих народов Азии, во всех ведических традициях реки считались дорогами между миром людей, миром богов и миром предков. Поэтому было принято в ночь с 31 октября на 1 ноября опускать в реки дары для предков - тыквы, а также другие фрукты оранжево-красного цвета (апельсины, мандарины, яблоки и т.д.).

Этот обряд я советую провести нашим читателям - опустить фрукты в речку в дар предкам, чтобы получить подарки от них в ответ. Обычно такие подарки формируют благоприятные жизненные ситуации.

В странах Европы в эти дни принято изготавливать чучела из тыквы – удалять из них мякоть, вырезать лицо, а внутри помещать свечу. Древние верили, что такая улыбающаяся тыква служит маяком для душ предков, которые хотят навестить потомков, а также отгоняет злых духов.

На Хэллоуин можно провести простые, но эффективные обряды

На Хэллоуин можно провести простые, но эффективные обряды

Простейшие обряды на Хэллоуин

1. Подарить предкам тыкву, опустив ее в реку.

2. Приготовить и ритуально съесть блюда из тыквы, то есть обращаясь к богам с просьбой о даре предвидения, об установлении гармонии в семье и с силами природы, а также об увеличении денежного потока.

3. Загадывают желания, глядя на пламя оранжевых свечей.

4. Избавляются от страхов. Бытует мнение, что если в эту ночь думать о том, чего боишься, то через несколько дней этот страх исчезает навсегда.

5. Делают обряд мостов. Представляют три острова в море, которые символизируют дух, душу и тело, или сознание, подсознательное и бессознательное, и в воображении строят между ними мосты. Это мысленное строительство повышает креативность, вызывает укрепление памяти и способность к коммуникациям.

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И в завершении несколько слов о том, как Хэллоуин празднуется в разных культурных традициях.

1. Хель-уин – скандинавский праздник.

Скандинавы точно так же провожали Душу Природы в потусторонний мир, ожидая её возвращения весной. Потусторонним миром правила Богиня Хель. Поэтому в эти дни общались с Богиней Хель, прося у нее содействия в разных вопросах. И само слово Хель-уин переводится как "Дни Богини Хель".

Этот праздник природный, и никакого отношения к так называемой нечистой силе он не имеет. Но, попав на почву современного английского языка, праздник стал записываться как производная от слова "hell" - ад, отчего в Америке его стали считать праздником сил ада.

2. Русалия - древнеславянский праздник.

3. Самхейн - праздник кельтов и современного движения Викка.

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4. Дивали – индийский праздник огней. Он начинается 31 октября, а завершается 7 ноября грандиозным зажжением огней по всей Индии. Смысл праздника таков: считается, что ворота между нашим миром и другими мирами открыты, боги, герои и предки могут приходить к людям, помогать, уничтожать зло и обеспечивать победу добра над злом.

5. Лхабаб Дуйсэн – буддийский праздник нисхождения Будды с неба Тушита на землю. Характерным элементом этого праздника является подношения даров духам рек. На особых подносах устанавливают зажженные свечи, кладут монетки и еду, а затем пускают эти подносы по реке.

6. Диа де лос муэртес - праздник ацтеков, ольмеков, майя и инков, который сохранился в Южной и Северной Америке. Он продолжается три дня - 31 октября и 1-2 ноября. В эти дни почитают богиню Миктлансиуатль - женщину со скелетом вместо головы, правительницу высшего уровня потустороннего мира, полный аналог скандинавской Хель. В этот же день почитают и Санта Муэрту, Святую Смерть. Этот культ распространен на обоих американских континентах.

7. Евангелиста Луки - праздник православных христиан.

8. Канун дня Всех Святых у христиан западного обряда.

Этот список далеко не полон.

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