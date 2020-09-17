Хасиды спели Гимн Украины на границе с Беларусью, их призвали вернуться домой. Видео

Хасиды исполнили Гимн Украины границе с Беларусью, через которую они надеялись попасть на празднование еврейского Нового года в Умани.

Как сообщает Lenta.UA, в нейтральной зоне паломники устроили целый импровизированный концерт и спели также свои песни (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Несмотря на блокирование передвижения, хасиды не стали винить в этом Украину, отметив, что понимают сложную ситуацию, сложившуюся в результате пандемии коронавируса.

В знак своих дружественных намерений они также несколько раз проскандировали "Слава Украине!" и заявили, что поддерживают президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы хотели показать всем украинцам, что мы любим Украину! И мы понимаем, что закрытие границ – это не вина Украины, а вина коронавируса, мировой проблемы. Поэтому мы говорим всем, что мы любим Украину. Слава Украине!" – сказал глава хасидской общины Умани Ехиэль Штерн.

В свою очередь, главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман отметил, что было бы правильно пустить хасидов помолиться в Умани.

"Я посмотрел это радостное, интересное видео. Я думаю – вот настоящие патриоты Украины! Они с радостью делают дружбу между Израилем и Украиной. Я думаю, что именно этих настоящих патриотов Украины нужно пустить в Умань помолиться – с осторожностями, со всеми законными моментами. Эти люди во всем мире сделают Украине большой-большой почет", – считает он.

Однако депутат Кнессета, глава Министерства высшего образования и Министерства водных ресурсов Израиля Зеев Элькин призвал евреев-хасидов, надеющихся попасть в Украину через Беларусь, вернуться домой.

"Несмотря на многочисленные попытки помочь израильтянам, пытающимся попасть в Украину через Беларусь или Молдову, 17 сентября утром украинские власти пришли к отрицательному окончательному ответу. Украинцы заявили, что не разрешат въезд через пограничные переходы. Я призываю наших граждан вернуться в Израиль и соблюдать правила изоляции по возвращении. С Новым годом", – написал он в Twitter.

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