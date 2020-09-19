Хасиды празднуют Рош ха-Шана: что сейчас происходит в Умани. Фото и видео
Состоянием на субботу, 19 сентября, в Умани, куда ранее на празднование Рош ха-Шана прибыло около 2,5 тысяч хасидов-паломников, на улицах все спокойно и нет большого скопления людей.
Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, улицы города патрулируют полицейские, но их мало, относительно вчерашнего дня. По словам одного из правоохранителей, всему причина – Шаббат. Поэтому сегодня паломники проведут весь день в молитвах в синагоге. Отметим, что практически никто из хасидов не соблюдает масочный режим (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).
Также в полиции отметили, что минувшие сутки прошли спокойно, происшествий не зафиксировано. По улицам Умани ходит "ковидконтроль", который организовала местная власть. Такие патрули общаются с паломниками, спрашивая нужна ли помощь или есть повышенная температура и прочее.
Отметим, что в помещениях, где находятся правоохранители, постоянно проводится дезинфекция.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украина ввела ряд ограничений в Умани на время празднования еврейского Нового года.
На украинскую границу с Беларусью тем временем прибыли тысячи хасидов. С ними лично встретился глава ГПСУ Сергей Дейнеко и призвал уважать законы и правила Украины.
Из-за попыток иностранных граждан проникнуть на территорию Украины на границу с Беларусью стянули резервы Государственной пограничной службы, а также подразделения Нацполиции, НГУ и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
17 сентября хасиды исполнили Гимн Украины на границе с Беларусью, надеясь, что их все же пропустят в Умань.
Однако советник министра внутренних дел Михаил Апостол подчеркнул, что власти Украины не будут делать исключение для паломников-хасидов и не отменят запрет на въезд, введенный до конца сентября.
18 сентября около 600 паломников-хасидов организованно покинули нейтральную полосу на границе с Украиной и уехали вглубь Беларуси.
Около 2000-2500 паломников, несмотря на карантин в Украине, все же успели попасть в Умань для празднования еврейского Нового года Рош ха-Шана.