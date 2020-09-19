Хасиды празднуют Рош ха-Шана: что сейчас происходит в Умани. Фото и видео

Состоянием на субботу, 19 сентября, в Умани, куда ранее на празднование Рош ха-Шана прибыло около 2,5 тысяч хасидов-паломников, на улицах все спокойно и нет большого скопления людей.

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, улицы города патрулируют полицейские, но их мало, относительно вчерашнего дня. По словам одного из правоохранителей, всему причина – Шаббат. Поэтому сегодня паломники проведут весь день в молитвах в синагоге. Отметим, что практически никто из хасидов не соблюдает масочный режим (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Также в полиции отметили, что минувшие сутки прошли спокойно, происшествий не зафиксировано. По улицам Умани ходит "ковидконтроль", который организовала местная власть. Такие патрули общаются с паломниками, спрашивая нужна ли помощь или есть повышенная температура и прочее.

Отметим, что в помещениях, где находятся правоохранители, постоянно проводится дезинфекция.

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