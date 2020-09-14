Хасиды попытались "прорваться" в Украину из Беларуси

Юрий Сергиенко Общество 22:41, 14.09.2020 Обновлено: 22:44, 14.09.2020

Более тысячи хасидов прибыли к украинско-белорусской границе, чтобы попасть на празднование Рош ха-Шана (еврейский Новый год) в Умань.

Как сообщается на сайте Государственной пограничной службы, глава ведомства Сергей Дейнеко встретился с группой иностранцев, которые хотят въехать в Украину.

Отмечается, что он показал постановление Кабинета министров об ограничениях для въезда иностранцев.

В Госпогранслужбе уточнили, что ситуация контролируемая.

В свою очередь "Белта" уточняет, что на территории приграничных с Украиной районов находятся около 1,5 тысячи хасидов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина ввела ряд ограничений в Умани на время празднования еврейского Нового года.

При этом в Умани уже у шести хасидов, которые прибыли праздновать Рош ха-Шана, обнаружили коронавирус.

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