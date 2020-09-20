Хасиды опровергли мусорный коллапс в Умани после Рош ха-Шана

В еврейской общине опровергли информацию о том, что хасиды якобы оставили после себя много мусора в Умани после празднования Рош ха-Шана.

Соответствующее заявление опубликовали на сайте Объединенной еврейской общины Украины. В распоряжении OBOZREVATEL также оказались свежие фото из Умани, на которых видно, что город чистый (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Черкасское медиа подхватило и распространило фейк, который был впервые опубликован изданием G*******, которое посвящено в том числе и экологии, о том, что в Умани хасиды оставляют после себя много мусора", – отметили в общине.

Умань после празднования Рош ха-Шана.

Как сообщил корреспондент OBOZREVATEL, улицы Умани патрулируют полицейские. За минувшие сутки, 19 сентября, там было все спокойно, происшествий не зафиксировали.

Хасиды в Умани.

Кроме того, по городу ходит "ковидконтроль", который организовала местная власть. Такие патрули общаются с паломниками, спрашивая, не нужна ли помощь и не повышена ли температура.

На улицах Умани чисто.

В еврейской общине опровергли мусорный коллапс.

Город чистый.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в лагере хасидов, которые разбили его на украинско-белорусской границе, образовалось много мусора. Между пунктами пропуска "Новая Гута" и "Новые Яриловичи" по состоянию на утро 16 сентября находилось более 1,2 тысяч паломников.