Хасиды опровергли мусорный коллапс в Умани после Рош ха-Шана

В еврейской общине опровергли информацию о том, что хасиды якобы оставили после себя много мусора в Умани после празднования Рош ха-Шана.

Соответствующее заявление опубликовали на сайте Объединенной еврейской общины Украины. В распоряжении OBOZREVATEL также оказались свежие фото из Умани, на которых видно, что город чистый (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Черкасское медиа подхватило и распространило фейк, который был впервые опубликован изданием G*******, которое посвящено в том числе и экологии, о том, что в Умани хасиды оставляют после себя много мусора", – отметили в общине.

Как сообщил корреспондент OBOZREVATEL, улицы Умани патрулируют полицейские. За минувшие сутки, 19 сентября, там было все спокойно, происшествий не зафиксировали.

Кроме того, по городу ходит "ковидконтроль", который организовала местная власть. Такие патрули общаются с паломниками, спрашивая, не нужна ли помощь и не повышена ли температура.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в лагере хасидов, которые разбили его на украинско-белорусской границе, образовалось много мусора. Между пунктами пропуска "Новая Гута" и "Новые Яриловичи" по состоянию на утро 16 сентября находилось более 1,2 тысяч паломников.