Хасиды заявили, что готовы праздновать Рош ха-Шана прямо на границе

Хасиды готовы праздновать еврейский Новый год (Рош ха-Шана) на границе между Украиной и Беларусью, если их не пропустят на территорию нашего государства.

Как рассказал OBOZREVATEL паломник Бенжи Альтел, который находится возле пункта пропуска "Новые Яриловичи", они планируют вернуться в Израиль после выходных.

"У нас будет два особых дня, которые мы будем праздновать здесь (на границе. – Ред.). Мы нашли в Беларуси раввина, который подумает, как нам помочь, но мы не сможем сделать все правильно. Нет нужной инфраструктуры, а в Умани уже все для нас готово. Только там мы можем провести эти два дня правильно", – рассказал паломник.

В тоже время он отметил, что представители Украины и Беларуси помогают хасидам, предоставляя им еду и воду, хотя этого не хватает. Кроме того, ночью довольно холодно. По словам паломника, на данный момент на границе находится около 2 тысяч человек.

"Мы собрались и поехали вместе. Не знали, что не будет разрешения заехать (на территорию Украины. – Ред.). Не было окончательного решения. Мы надеялись, что нас все-таки пропустят", – резюмировал Бенжи Альтел.

В пресс-центре Государственного пограничного комитета Беларуси уточнили, что по состоянию на 8:00 сегодня, в период с 14 по 17 сентября, в пункте пропуска "Новая Гута" на выезд из республики оформлено 1216 граждан Израиля, из них детей до 12 лет – 84 человека, от 12 до 18 лет – 253 человека.

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