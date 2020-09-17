Хасиды заявили, что готовы праздновать Рош ха-Шана прямо на границе

По оценке одного из паломников, на границе находится около 2 тысяч человек
Украина и Беларусь обеспечивают хасидов едой и водой
Паломники надеялись, что их пропустят в Украину
Хасиды готовы праздновать еврейский Новый год (Рош ха-Шана) на границе между Украиной и Беларусью, если их не пропустят на территорию нашего государства.
Как рассказал OBOZREVATEL паломник Бенжи Альтел, который находится возле пункта пропуска "Новые Яриловичи", они планируют вернуться в Израиль после выходных.
"У нас будет два особых дня, которые мы будем праздновать здесь (на границе. – Ред.). Мы нашли в Беларуси раввина, который подумает, как нам помочь, но мы не сможем сделать все правильно. Нет нужной инфраструктуры, а в Умани уже все для нас готово. Только там мы можем провести эти два дня правильно", – рассказал паломник.
В тоже время он отметил, что представители Украины и Беларуси помогают хасидам, предоставляя им еду и воду, хотя этого не хватает. Кроме того, ночью довольно холодно. По словам паломника, на данный момент на границе находится около 2 тысяч человек.
"Мы собрались и поехали вместе. Не знали, что не будет разрешения заехать (на территорию Украины. – Ред.). Не было окончательного решения. Мы надеялись, что нас все-таки пропустят", – резюмировал Бенжи Альтел.
В пресс-центре Государственного пограничного комитета Беларуси уточнили, что по состоянию на 8:00 сегодня, в период с 14 по 17 сентября, в пункте пропуска "Новая Гута" на выезд из республики оформлено 1216 граждан Израиля, из них детей до 12 лет – 84 человека, от 12 до 18 лет – 253 человека.
Как писал OBOZREVATEL:
Украина ввела ряд ограничений в Умани на время празднования еврейского Нового года.
На украинскую границу с Беларусью тем временем прибыли около 1,5 тысячи хасидов. С ними лично встретился глава ГПСУ Сергей Дейнеко и призвал уважать законы и правила Украины.
Из-за попыток иностранных граждан проникнуть на территорию Украины на границу с Беларусью стянули резервы Государственной пограничной службы, а также подразделения Нацполиции, НГУ и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Кроме того, Украина была вынуждена ограничить движение на пункте пропуска "Новые Яриловичи", где хасиды заняли проезжую часть.
Также для обеспечения порядка пограничники перекрыли дорогу военной техникой.
Александр Лукашенко, а также МИД Израиля выступили за пропуск в Украину паломников-хасидов.