Хасидов, устроивших погром в Умани, выдворят из Украины, – Геращенко

Национальная полиция и Миграционная служба приняли решение выдворить из Украины двух граждан Израиля, которые устроили погром возле могилы раввина Нахмана в Умани.

На своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко пригрозил, что речь идет о зачинщиках беспорядков (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Геращенко добавил, такие же меры будут предприняты и к другим лицам, которые будут вести себя подобным образом

Украина депортирует двух граждан Израиля за погромы в Умани. Facebook Антона Геращенко

"Национальной полицией и Миграционной Службой принято решение о выдворении из Украины двух наиболее агрессивных граждан Израиля, зачинщиков беспорядков. Если подобные хулиганские действия будут продолжаться со стороны других иностранных граждан, они также будут депортированы с территории Украины", – написал он.

Геращенко также обнародовал фото документов иностранцев, которых выдворят из страны.

В МВД обнародовали фото документов хасидов, устроивших погромы в Умани. Facebook Антона Геращенко

В МВД обнародовали фото документов хасидов, устроивших погромы в Умани. Facebook Антона Геращенко

Он призвал паломников помнить о том, что они гости в Украине.

"Украинцы гостеприимный народ, но мы не потерпим с вашей стороны хамство и насилие", – подчеркнул замглавы МВД.

Facebook Антона Геращенко.

В свою очередь фонд Рабби Нахмана опубликовал заявление, в котором говорится, что нарушения общественного порядка не могут быть оправданы возмущением из-за ограничений. Его текст обнародован в Telegram-канале PavlovskyNews.

В организации призвали паломников воздержаться от неправомерных действий и не нарушать общественный порядок.

Фонд также проведет профилактическую работу, чтобы подобные случаи не повторялись. А к виновникам инцидента будут применены меры, в частности, депортация.

Заявление фонда Рабби Нахмана.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 сентября брацлавские хасиды разрушили ограждения возле могилы раввина Нахмана в Умани, которые были установлены ради соблюдения социальной дистанции между посетителями.