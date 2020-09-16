Хасидов на границе фактически обманули, – Геращенко

Паломников-хасидов, которые стремятся попасть на территорию Украины через украинско-белорусскую границу, фактически обманули.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире телеканала "Украина 24". Неизвестные распространяли ложные сведения о том, что таким способом можно попасть на украинскую территорию.

Геращенко отметил, что въезд для иностранцев, в том числе граждан Израиля, в Украину ограничили в связи с пандемией коронавируса.

"Те люди, которые выманили обманным путём в Беларусь представителей религиозного течения хасидов и пообещали им, что их могут пропустить в Украину, эти люди совершили, на мой взгляд, правонарушение в отношении тех людей. Они были фактически обмануты и выманены в Беларусь. У нас нет оснований пропускать данных граждан в Украину", – сказал замминистра.

По его словам, хасидам на границе разъясняют, что им необходимо вернуться туда, откуда они приехали - в Израиль или другие страны.

"У нас нет оснований пропускать этих граждан в Украину. Действует законодательство, запрещающее такие действия", – объяснил Геращенко.

В видеообращении, обнародованном пресс-службой МВД Геращенко сообщил о решении Кабинета Министров Украины о закрытии пункта пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью.

"Мы уважаем законы Израиля и других стран и просим уважать Закон Украины", – подчеркнул замминистра.

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