Хасидов на границе фактически обманули, – Геращенко

Паломников-хасидов, которые стремятся попасть на территорию Украины через украинско-белорусскую границу, фактически обманули.
Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире телеканала "Украина 24". Неизвестные распространяли ложные сведения о том, что таким способом можно попасть на украинскую территорию.
Геращенко отметил, что въезд для иностранцев, в том числе граждан Израиля, в Украину ограничили в связи с пандемией коронавируса.
"Те люди, которые выманили обманным путём в Беларусь представителей религиозного течения хасидов и пообещали им, что их могут пропустить в Украину, эти люди совершили, на мой взгляд, правонарушение в отношении тех людей. Они были фактически обмануты и выманены в Беларусь. У нас нет оснований пропускать данных граждан в Украину", – сказал замминистра.
По его словам, хасидам на границе разъясняют, что им необходимо вернуться туда, откуда они приехали - в Израиль или другие страны.
"У нас нет оснований пропускать этих граждан в Украину. Действует законодательство, запрещающее такие действия", – объяснил Геращенко.
В видеообращении, обнародованном пресс-службой МВД Геращенко сообщил о решении Кабинета Министров Украины о закрытии пункта пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью.
"Мы уважаем законы Израиля и других стран и просим уважать Закон Украины", – подчеркнул замминистра.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украина ввела ряд ограничений в Умани на время празднования еврейского Нового года.
На украинскую границу с Беларусью тем временем прибыли около 1,5 тысячи хасидов. С ними лично встретился глава ГПСУ Сергей Дейнеко и призвал уважать законы и правила Украины.
Из-за попыток иностранных граждан проникнуть на территорию Украины на границу с Беларусью стянули резервы Государственной пограничной службы, а также подразделения Нацполиции, НГУ и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Кроме того, Украина была вынуждена ограничить движение на пункте пропуска "Новые Яриловичи", где хасиды заняли проезжую часть.
Также для обеспечения порядка пограничники перекрыли дорогу военной техникой.
Александр Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, а также МИД Израиля выступили за пропуск Украиной паломников-хасидов.