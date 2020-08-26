Хасидам запретят праздновать Рош ха-Шан в Умани, – Шмыгаль

Государственная комиссия ТЭБ и ЧС примет решение о запрете проведения массовых мероприятий в Умани во время празднования Рош ха-Шана.

Об этом во время заседания Кабмина 26 августа заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Трансляцию вел телеканал "Украина 24" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Шмыгаль заверил, что власти обязаны принять решение о запрете массовых мероприятий в Умани в сентябре. По его словам, в условиях пандемии небходимо не создавать дополнительные большие риски не только для украинцев, но и для граждан других государств.

В то же время в этот день Кабмин закрыл до конца сентября въезд в страну иностранцам, кроме тех, кто имеет документы на проживание, и ряда других категорий. Это означает, что много желающих отпраздновать Рош ха-Шан хасидов не смогут даже попасть в Украину.

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