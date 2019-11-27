Нардепов засекли за курением в Раде: фотофакт

Депутаты Верховной Рады девятого созыва, в отличие от предыдущих, не устраивают курилок прямо посреди коридоров парламента.

Сейчас они "прячутся" в уборной. Соответствующим снимком со стен ВРУ поделился на своей странице в Facebook фотограф Ян Доброносов.

"Интересно, что в позапрошлом созыве депутаты курили в кулуарах на втором этаже", – прокомментировал он.

Депутаты устроили курилку в Раде Facebook/Ян Доброносов

Его подписчики в соцсети, которые не узнали людей на снимке, спросили у фотографа: кто они и где именно устроили курилку.

"А где курят и кто эти люди на фото?", "Эти люди депутаты", "А помощники где курят?", "На улице?", "Там холодно скоро будет", – спрашивали они.

Позже в комментарии Доброносов отметил, что на фото: депутат из фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Александр Фельдман и его коллега из Рады прошлого созыва Анатолий Гиршфельд. Сейчас же, добавил он, народные избранники курят в мужской уборной на третьем этаже здания парламента.

"Саша Фельдман и Толик Гиршфельд – харьковские бандюганы", "Были времена..", "Я еще застал курильщиков. Помню, шли просто по коридору, и сигаретка дымящаяся в кулаке спрятана была", – прокомментировали другие.

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива, который отметился несколькими выходками в Верховной Раде, опубликовал странное фото с кумом президента России Владимира Путина Виктором Медведчуком.

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