Харьковская ОГА впервые за годы войны не поздравила украинских воинов с праздником

Таша Адамович Общество 18:40, 6.12.2020 Обновлено: 18:44, 6.12.2020

Харьковская областная государственная администрация (ХОГА) не поздравила украинских военных с Днем Вооруженных сил Украины, который отмечается 6 декабря.

Это случилось впервые за годы войны на Востоке Украине, пишет "Вечерний Харьков". Также на сайте ХОГА проигнорировали поздравление президента страны, чьи обращения и официальные заявления ранее всегда публиковали.

Подобный случай является вопиющим нарушением протокола, уточнили журналисты. Руководство всех облгосадминстраций Украины вместе с президентом через официальные сайты обратилось к украинским военным со словами поздравлений, несмотря на выходной день. Не сделала этого только Харьковская область.

С учетом того, что область граничит и со страной-агрессором – Россией, и с зоной операции Объединенных сил, ситуация немедленно вызвала негативную реакцию среди военных и в Офисе президента .

На сайте Харьковской ОГА нет поздравления с Днем украинской армии
kharkivoda.gov.ua
На сайте Харьковской ОГА нет поздравления с Днем украинской армии
kharkivoda.gov.ua
На сайте Харьковской ОГА нет поздравления с Днем украинской армии
kharkivoda.gov.ua

В воскресенье, 6 декабря, волонтеры запустили в сторону оккупированной Горловки Донецкой области огромный флаг Украины.

Сначала планировалось сделать запуск в сторону Донецка, но из-за поломки машины решили остановиться на Горловке. Вместе с флагом к воздушным шарикам прикрепили 10 тысяч открыток с поздравлением ко Дню Вооруженных сил Украины.

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