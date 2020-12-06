Харьковская ОГА поздравила украинских военных "задним числом" после скандала

Таша Адамович Общество 22:07, 6.12.2020 Обновлено: 22:07, 6.12.2020

Харьковская облгосадминистрация (ХОГА) поздравила украинских военных с праздником "задним числом".

Об этом сообщил "Вечерний Харьков", обнародовав скриншоты ленты новостей официального сайта ХОГА. Согласно им, в 18:57 публикации с обращением президента Владимира Зеленского к военным еще не было.

Однако уже в 19:27 оно появилось, причем временем публикации указано 15:16.

Ранее стало известно, что ХОГА – единственная из всех облгосадминистраций – не поздравила военных с Днем Вооруженных сил Украины.

Также здесь проигнорировали обращение к украинским военным президента страны Зеленского, хотя ранее все его официальные заявления публиковались всегда.

Ситуация вызвала резонанс в СМИ, возмущение у военных и просто граждан Украины, поэтому чиновники Харьковской ОДА решили ее быстро замять.

Публикация размещена на сайте "задним числом"
vecherniy.kharkov.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 27 ноября, подписал указ о назначении главой Харьковской областной государственной администрации чиновницы из Днепра Айны Тымчук.

В свое время она была советником и заместителем мэра Харькова Геннадия Кернеса. Занимала весомые должности на госслужбе почти при всех президентах Украины

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