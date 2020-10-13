Харьковщина перешла в 'черную зону', врачи спасают только больных с шансами на жизнь. Эксклюзив

В последние дни Харьковская область выбилась в лидеры по количеству заболевших коронавирусом. В регионе фиксируют более 700 новых случаев в сутки.

Местные врачи, которые лечат больных COVID-19, говорят, что в городе давно реализовался итальянский сценарий, когда выкарабкаться дают только тому, у кого больше шансов на жизнь.

Что происходит в Харькове на самом деле – читайте в материале OBOZREVATEL.

Врачей и кислорода не хватает, койки все забиты

Харьковская областная инфекционная больница лечит коронавирусных больных еще с апреля. Анестезиолог Владимир Корсунов, который работает там в реанимации, отметил, что такой нагрузки и заполненности медучреждения он не видел за всю свою жизнь в медицине – с 1984 года. Сейчас в инфекционке лечится более 300 человек, в реанимации – 12 (рассчитана на 6), еще 15 – на аппарате искусственной вентиляции легких, всего 28 тяжелых больных.

"Даже господин Кучер (председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер. – Ред.) сказал, что в Харькове черная зона, заполненность коек – 100%. Единственное, что не дает нам возможность записать эту цифру, – незаполненность койко-мест в детской инфекционке и в отделении акушерства. Без них все больницы интенсивной терапии для взрослых забиты. Уже бы в коридоры поставили кровати, но в этом нет никакого смысла, потому что там нет доступа к кислородной терапии", – рассказал он OBOZREVATEL.

По словам врача, сейчас в харьковских больницах катастрофически не хватает медперсонала и кислорода. Мол, потенциал для размещения больных есть, только нет в достаточном количестве медиков и кислородных масок для всех, кому он нужен. За последние полгода регион не готовился к ухудшению ситуации, все делается только сейчас, и то на колене, когда эпидемия уже развернулась, а под больницами стоят очереди со скорыми.

"Берут тех, кому критически необходим кислород, а это сатурация на уровне 70-80%. И то иногда и это невозможно. В Харькове реализовался бергамский сценарий. Мы уже не одну неделю подряд вынуждены выбирать того, кто является более перспективным для выздоровления" , – сказал врач.

Что спровоцировало скачок заболеваемости

По словам харьковской волонтерки Натальи Поповой, главная причина распространения коронавирусной инфекции – концерты, которые политики организуют в рамках предвыборной кампании, а также то, что местные власти в Харькове не контролирует соблюдение карантина.

"Политики не думали о последствиях, концерты посетило 5-10 тысяч человек, и этого хватило, чтобы возник катализатор. Кислорода не хватает, а пациентов становится все больше. В той же областной инфекционке планируют установить новую 20-тонную кислородную бочку, высотой в трехэтажный дом. Врачи работают без выходных, у нас катастрофическая ситуация", – добавила она.

По мнению волонтера, харьковчане сами определили свой путь. "Не знаю, как в других городах, у нас все игнорируют масочный режим и социальную дистанцию. Люди сами ходят на концерты, никто туда не гонит насильно, а на тех, кто в маске, смотрят, как на "ты что больной?"– добавила она.

"Эпидемию также спровоцировало открытие школ и высших учебных заведений. А Харьков – это город студентов. После первого сентября все пошло-поехало, а предвыборные концерты последних недель только усугубили ситуацию. Власть на местах не контролирует соблюдение карантина", – подытожил Корсунов.

По официальной статистике, всего на Харьковщине зафиксировано 25 186 больных коронавирусом, регион находится в лидерах по Украине, заняв второе место после Киева. За все время эпидемии в Харьковской области умерли 414 человек.