Харьковщина снова обогнала регионы Украины по количеству больных COVID-19

Харьковская область в очередной раз оказалась в лидерах по количеству выявленных случаев коронавируса – за сутки там его диагностировали еще в 595 жителей.

Согласно данным на сайте СНБО, регион заметно выделяется на фоне других в Украине по ежедневному приросту инфицированных. На этом во время брифинга 19 октября подчеркнул и министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, общее количество выявленных случаев болезни в области достигло 29 113, и по этому показателю она оказалась уже на втором месте после Киева.

Кроме Харьковщины, в лидеры по наибольшему количеству новых заражений коронавирусом попали Киев – 385, Одесская область – 350, Житомирская – 308 и Львовская – 259 случаев.

Отметим, в Харькове и области за минувшие сутки зафиксировали еще шесть смертей от COVID-19 (всего 445 человек уже умерли от болезни). В то же время, по состоянию на 19 октября, 25 пациентов выздоровели после коронавируса, тогда как за все время пандемии 5618 человек победили инфекцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине расширили "красную" зону карантина – с полуночи понедельника, 19 октября, десятки городов и регионов страны должны выполнять более жесткие противоэпидемические нормы и правила.