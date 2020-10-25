Харьковщина подтвердила статус эпицентра COVID-19 в Украине

Состоянием на воскресенье, 25 октября, Харьковская область стала эпицентром коронавируса (COVID-19) в Украине – 660 новых случаев заражения.

Об этом сообщает официальный портал СНБО. Всего в регионе зафиксировано 32 772 случая инфицирования.

Кроме того за сутки на Харьковщине от COVID-19 скончались шесть человек (всего 493), а выздоровели – 86 (6 280).

Также подозрение на коронавирус обнаружили у 659 человек (34 707). Всего в Харьковской области болеет 25 999 пациентов.

Отметим, что ранее в Харькове, который находится в "красной" зоне эпидемической опасности, ночные клубы проигнорировали карантинные ограничения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове во время карантинных ограничений провели студенческий бал-маскарад. Полиция открыла уголовное производство.