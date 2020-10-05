Харьковщина обошла регионы Украины по количеству новых больных COVID-19

Харьковская область вновь оказалась в лидерах по количеству выявленных случаев коронавируса – за сутки там его диагностировали еще в 446 жителей.

Как видно из данных на сайте СНБО, регион заметно выделяется на фоне других в Украине по ежедневному приросту инфицированных. На этом во время брифинга 5 октября подчеркнул министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, за минувшие сутки только в одном Харькове диагноз COVID-19 подтвердили в 285 человек. Так, общее количество выявленных случаев болезни в регионе достигло 20 964.

Кроме Харьковщины, в лидеры по наибольшему количеству новых случаев коронавируса попали Киев – 286, Сумская область – 282, Донецкая – 226 и Днепропетровская – 206.

Харьковщина выбилась в лидеры по суточному приросту лучаев инфицирования COVID-19. СНБО

Отметим, в Харькове и области за предыдущие сутки не зафиксировали ни одной смерти от COVID-19 (всего 369 человек уже умерло от болезни). В то же время, по состоянию на 5 октября, 31 пациент выздоровел после коронавируса, тогда как за все время пандемии 4564 человек победили инфекцию.

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