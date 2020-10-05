Харьковщина обошла регионы Украины по количеству новых больных COVID-19
В одном Харькове прибавилось еще 285 инфицированных, остальные 161 – в области
За последние сутки в регионе не было зафиксировано ни одной смерти от коронавируса
За все время пандемии на Харьковщине диагностировали более чем 20,9 тыс. случаев болезни
Харьковская область вновь оказалась в лидерах по количеству выявленных случаев коронавируса – за сутки там его диагностировали еще в 446 жителей.
Как видно из данных на сайте СНБО, регион заметно выделяется на фоне других в Украине по ежедневному приросту инфицированных. На этом во время брифинга 5 октября подчеркнул министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
По его словам, за минувшие сутки только в одном Харькове диагноз COVID-19 подтвердили в 285 человек. Так, общее количество выявленных случаев болезни в регионе достигло 20 964.
Кроме Харьковщины, в лидеры по наибольшему количеству новых случаев коронавируса попали Киев – 286, Сумская область – 282, Донецкая – 226 и Днепропетровская – 206.
Отметим, в Харькове и области за предыдущие сутки не зафиксировали ни одной смерти от COVID-19 (всего 369 человек уже умерло от болезни). В то же время, по состоянию на 5 октября, 31 пациент выздоровел после коронавируса, тогда как за все время пандемии 4564 человек победили инфекцию.
Как сообщал OBOZREVATEL:
по состоянию на утро 5 октября в Украине официально подтверждены 230 233 случая коронавирусной инфекции, из которых 3771 выявлены за минувшие сутки. От COVID-19 в стране умерли 4430 человек, а 101 252 пациента полностью побороли болезнь.
Глава Минздрава Максим Степанов заверил, что Украина пока не пойдет путем Израиля и не будет вводить повторно полный локдаун из-за пандемии коронавируса.