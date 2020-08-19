Харьковщина и Киев выбились в лидеры по COVID-19: количество новых больных превысило 200 человек

В Украине, которая побила абсолютный рекорд по суточному приросту случаев коронавируса, сместились центры распространения этой болезни. Кроме традиционно столицы страны, в лидеры выбилась еще и Харьковщина.

Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, на этом во время брифинга 19 августа акцентировал внимание и министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, за минувшие сутки наибольшее количество случаев COVID-19 зафиксировано в Харьковской области – 247, городе Киев – 215, Львовской – 188, Ивано-Франковской – 163, Черновицкой – 154, Ривненской – 125, Одесской – 123 и Закарпатской областях – 117.

"Вы видите, что COVID-19 набирает обороты, мы приближаемся к 2000 больных в сутки. Конечно, все возможности медицины в настоящее время работают на оказание помощи нашим больным. Но очень важно, чтобы мы не допускали этого заболевания. Это возможно достичь соблюдением установленных правил. Прежде всего, это ответственность перед собой и собственным здоровьем", – отметил министр, подчеркнув, что именно так риск инфицирования будет существенно снижаться.

Регионы-лидеры Украины по количеству выявленных случаев COVID-19 за 18 августа (covid19.rnbo.gov.ua)

Степанов также подчеркнул, что кроме этого, в Украине сейчас установлен и абсолютный рекорд по количеству госпитализированных за сутки – за 18 августа в больницы попало 463 инфицированных коронавирусом.

Добавим, что среди указанных регионов-лидеров по количеству новых заражений COVID-19 в Киеве за минувшие сутки не было зафиксировано ни одной смерти от этой болезни. В то же время по одному летальному случаю зарегистрировано во Львовской и Одесской областях, по три – в Ивано-Франковской и Закарпатской, по четыре – в Харьковской и Черновицкой, а также пять случаев на Ривненщине.

Карта распространения коронавируса в Украине (covid19.rnbo.gov.ua)

Зато многим пациентам в этих областях и столице удалось побороть COVID-19:

Ривненская область – 116;

Львовская область – 108;

Закарпатская область – 67;

Ивано-Франковская область – 57;

Одесская область – 52;

Черновицкая область – 42;

г. Киев – 29;

Харьковская область – 19.

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что эпидемиологическая ситуация в столице и Украине в целом будет ухудшаться, поэтому ожидается рост заболеваемости COVID-19. По его словам, улучшения ожидать не стоит.

Напомним, что по состоянию на утро среды, 19 августа, в Украине официально подтверждены 96 403 случая коронавирусной инфекции. Из них 1967 были обнаружены за минувшие сутки. От COVID-19 в стране умерло 2144 человека, а 49 737 пациентов полностью побороли болезнь.