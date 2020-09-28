Харьковщина и Киев в лидерах по COVID-19: количество новых больных превышает 300 человек

Марина Лисничук Общество 10:30, 28.09.2020 Обновлено: 10:41, 28.09.2020

В Украине несколько дней подряд не меняются регионы-лидеры по стремительному распространению коронавируса. В частности, четыре из них значительно опережают других по количеству ежедневно выявленных случаев COVID-19.

Это Харьковщина, Киев и область, Одесщина. На этом во время брифинга 28 августа подчеркнул министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, за последние сутки в Харьковской области коронавирус диагностировали еще в 339 человек, в Киеве и области прибавилось 328 и 140 больных соответственно, на Одесщине – 203.

Кроме того, в начале этой недели в лидеры попали Тернопольская область – 153, Волынская – 143, Львовская – 132, Хмельницкая – 125, Житомирская – 123.

Регионы-лидеры по количеству случаев COVID-19.
СНБО

За все время пандемии в этих регионах зафиксировано случаев коронавирусной инфекции:

  • г. Киев – 22 143;

  • Львовская область – 19 916;

  • Харьковская область – 17 703;

  • Тернопольская область – 13 139;

  • Одесская область – 13 079;

  • Киевская область – 8854;

  • Волынская область – 7775;

  • Житомирская область – 5779;

  • Хмельницкая область – 5747.

Добавим, что среди указанных регионов-лидеров по количеству новых заражений COVID-19 на Львовщине за минувшие сутки не было зафиксировано ни одной смерти от этой болезни. В то же время восемь летальных случаев зарегистрировано в Киеве, шесть – на Харьковщине и Хмельнитчине, четыре – на Одесщине, три – на Волыни и один – на Житомирщине.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • с 28 сентября в Украине начало действовать новое карантинное зонирования в регионах. Согласно обновленному списку, Киев перешел в "желтую" зону. Города Тернополь и Бережаны оказались в "красной".

  • По состоянию на утро 28 сентября в Украине официально подтверждены 201 305 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2671 – выявлены за минувшие сутки. От COVID-19 в стране умерли уже 3996 человек, а 88 453 пациентов полностью побороли болезнь.

Комментировать
Общество

Смотрите также

В ООС частично "утаили" сводку из-за обстрелов войск РФ на Донбассе

Белорусы на 50-й день протестов провели "народную инаугурацию". Фото и видео

Озвучены потери Армении в Нагорном Карабахе

Гармаш: на Донбасс должна вернуться реальная Украина, иначе начнется гражданская война

ЕС не откроет границы для украинцев: показатель COVID-19 оказался выше в шесть раз