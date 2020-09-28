Харьковщина и Киев в лидерах по COVID-19: количество новых больных превышает 300 человек
В Украине несколько дней подряд не меняются регионы-лидеры по стремительному распространению коронавируса. В частности, четыре из них значительно опережают других по количеству ежедневно выявленных случаев COVID-19.
Это Харьковщина, Киев и область, Одесщина. На этом во время брифинга 28 августа подчеркнул министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
В частности, за последние сутки в Харьковской области коронавирус диагностировали еще в 339 человек, в Киеве и области прибавилось 328 и 140 больных соответственно, на Одесщине – 203.
Кроме того, в начале этой недели в лидеры попали Тернопольская область – 153, Волынская – 143, Львовская – 132, Хмельницкая – 125, Житомирская – 123.
За все время пандемии в этих регионах зафиксировано случаев коронавирусной инфекции:
г. Киев – 22 143;
Львовская область – 19 916;
Харьковская область – 17 703;
Тернопольская область – 13 139;
Одесская область – 13 079;
Киевская область – 8854;
Волынская область – 7775;
Житомирская область – 5779;
Хмельницкая область – 5747.
Добавим, что среди указанных регионов-лидеров по количеству новых заражений COVID-19 на Львовщине за минувшие сутки не было зафиксировано ни одной смерти от этой болезни. В то же время восемь летальных случаев зарегистрировано в Киеве, шесть – на Харьковщине и Хмельнитчине, четыре – на Одесщине, три – на Волыни и один – на Житомирщине.
Как сообщал OBOZREVATEL:
с 28 сентября в Украине начало действовать новое карантинное зонирования в регионах. Согласно обновленному списку, Киев перешел в "желтую" зону. Города Тернополь и Бережаны оказались в "красной".
По состоянию на утро 28 сентября в Украине официально подтверждены 201 305 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2671 – выявлены за минувшие сутки. От COVID-19 в стране умерли уже 3996 человек, а 88 453 пациентов полностью побороли болезнь.