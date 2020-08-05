Жители Харькова в сети выступили решительно против возможного закрытия метро в городе. Они пригрозили бунтом, как произошло в Тернополе и Луцке.

Как сказано на странице Харьков City в Facebook, из-за увеличения количества больных коронавирусом, метро могут закрыть уже в понедельник, 10 августа.

Харьковская область 6 дней подряд демонстрирует превышение показателей уровня заболеваемости и динамики заболеваемости. Из 146 новых больных по всей области, 133 – из Харькова. Поэтому в пятницу на заседании центральной комиссии ТЭБ и ЧС Харьков может оказаться в зоне более жесткого карантина.

В случае, если Харьков окажется в красной карантинной зоне, то в городе могут запретить работу общественного транспорта, ТРЦ, ресторанов, кафе, учебных заведений и детских лагерей, сказано в сообщении.

В ответ на это, харьковчане под постом возмутились и заявили, что если метро все же закроют, люди снова останутся без работы.

"Если закроют метро надо выходить и перекрывать дороги, эти твари на личных авто на работу едут им по*рен то метро", "А упоротые не боятся,что народ уже прозрел?", "Будут посланы, как в Тернополе и Львове!", "Они теперь будут постоянно играться с этими зонами, приписывая циферки с воздуха, окрашивая зоны в разные цвета. Нашли для себя игру, как управлять, манипулировать, запугивать людей, делая из них ещё более послушных баранов", "Надо как мэр Тернополя! В городе приписывали красную зону ,билеты на поезда не купишь, остановки проходящие поезда не делают, это было буквально вчера. Сегодня Тернополь уже в зелёной зоне", "Нельзя так. Мы и так только начинаем выбираться из ямы. Ужесточить меры носения маски. Но закрывать и оставить людей без работы как то уже не по-человечески", "Сколько можно? Тогда приду с семьёй ночевать и жить под горсовет!", – пишут в сети.

Харьковчане бурно отреагировали на возможное закрытие метро из-за карантина: обещают бунт Харьков City/Facebook

Харьковчане бурно отреагировали на возможное закрытие метро из-за карантина: обещают бунт Харьков City/Facebook

Харьковчане бурно отреагировали на возможное закрытие метро из-за карантина: обещают бунт Харьков City/Facebook

Харьковчане бурно отреагировали на возможное закрытие метро из-за карантина: обещают бунт Харьков City/Facebook

Харьковчане бурно отреагировали на возможное закрытие метро из-за карантина: обещают бунт Харьков City/Facebook

Харьковчане бурно отреагировали на возможное закрытие метро из-за карантина: обещают бунт Харьков City/Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL: