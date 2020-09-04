Харьков стал эпицентром коронавируса в Украине: статистика по областям

Карина Бондаренко Общество 09:12, 4.09.2020 Обновлено: 09:18, 4.09.2020

За прошедшие сутки, 3 сентября, Харьковская область стала лидером по заболеваемости коронавирусом в Украине. В регионе зафиксировали 371 случай COVID-19.

Следом в рейтинге оказались город Киев, Одесская, Тернопольская, Львовская, Черновицкая и Ивано-Франковская области. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Эпицентрами коронавируса в Украине стали:

  • Харьковская область +371 случай

  • город Киев +319

  • Одесская область +225

  • Тернопольская область +204

  • Львовская область +196

  • Черновицкая область +162

  • Ивано-Франковская область +160

Данные по областям.
СНБО
Карта распространения коронавируса в Украине.
СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Украины Максим Степанов спрогнозировал вспышку коронавирусной инфекции в Одессе и области. Резкое увеличение числа больных COVID-19 может стать последствием массового празднования Дня города.

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