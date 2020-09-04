Харьков стал эпицентром коронавируса в Украине: статистика по областям

Харьков стал эпицентром коронавируса в Украине. Коллаж
За прошедшие сутки, 3 сентября, Харьковская область стала лидером по заболеваемости коронавирусом в Украине. В регионе зафиксировали 371 случай COVID-19.
Следом в рейтинге оказались город Киев, Одесская, Тернопольская, Львовская, Черновицкая и Ивано-Франковская области. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.
Харьковская область +371 случай
город Киев +319
Одесская область +225
Тернопольская область +204
Львовская область +196
Черновицкая область +162
Ивано-Франковская область +160
Данные по областям. СНБО
Карта распространения коронавируса в Украине. СНБО
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Украины Максим Степанов спрогнозировал вспышку коронавирусной инфекции в Одессе и области. Резкое увеличение числа больных COVID-19 может стать последствием массового празднования Дня города.
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