Харьков и Запорожье "утонули" из-за мощного ливня. Фото и видео потопа

На Запорожье и Харьков 13 июля обрушился сильный ливень, в результате чего многие улицы городов оказались затопленными.

В некоторых местах в Запорожье вода достигала уровня колен, пишет "Вгороде.Запорожье" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Потоп в Запорожье Фото zp.vgorode.ua

В результате пострадали пассажиры общественного транспорта. Так, под Вознесеновским мостом затопило маршрутку, люди вынуждены были ждать спасателей.

Также досталось некоторым заведениям, расположенным в подвальных помещениях.

"Дороги сильно затопило на улице Школьной. Машины едут очень медленно, лужи очень глубокие. Потоп также на дамбе в районе Пушкина. В сторону Фестивальной сейчас вообще не проехать, образовалась огромная пробка. Машины стоят в лужах и не могут ехать. Из-за сильного ливня отключились светофоры. Недалеко от Анголенко уже произошло ДТП", – отмечает издание.

Также несколько улиц затопило в Харькове. Как пишет "АТН", ливневки города не справлялись с таким количеством осадков и в "реки" превратились даже центральные улицы: проспекты Гагарина, Науки и улицы Пушкинская и Шевченко.

Потоп в Харькове

По словам водителей, в некоторых местах уровень воды доходил до капота.

Как сообщал OBOZREVATEL, на юге Одесской области 7 июля прошел ливень с грозами, который сопровождался градом и шквалистым ветром. Из-за непогоды были повреждены дома и автомобили.