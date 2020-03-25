В мире летальность до 30%: ученая рассказала об украинском хантавирусе

Хантавирус, который так напугал людей из-за смерти мужчины в Китае, на самом деле известен науке. Как говорят ученые, вирус делится на две группы: в одном случае он может поражать почки, в другом – легкие. Одни разновидности хантавируса человек переносит легко, а вот другие могут вызвать смерть.

Профессор, зав кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета Наталья Виноград рассказала OBOZREVATEL, что в Украине распространены относительно легкие виды этого вируса.

"Хантавирус совершенно не похож на коронавирус. Он похож на грипп. Когда человек заражается, у него может подняться температура, в теле появляется ломота. Но ни кашля, ни насморка нет. Если есть диагностика, то таких больных выявляют. Если нет, то в таком случае человек переболеет и не будет знать чем", – объяснила Виноград.

Инкубационный период у вируса может длиться от 1 до 4 недель. Самое главное – хантавирус от человека к человеку не передается, и не может вызвать эпидемию.

Хантавирус – это очаговая инфекция, которую вызывают грызуны. "Вирус они выделяют вместе с мочой. Когда она высохнет вместе с пылью человек может ее вдохнуть. Или пойдет в лес, попьет воды из ручейка, поест ягод. Или в доме много диких мышей, тогда человек может получить проблему", – поясняет Виноград.

Причем, как отмечает профессор, каждый вид грызунов имеет свой вид хантавируса. Это достаточно редкое явление в природе. Поэтому более агрессивные штамы вируса (такие как сеул, хантан) разносят только те мыши, которые живут на Балканах, в Финляндии, на Дальнем Востоке, Китае, Латинской и Центральной Америке.

Например, в Латинской Америке летальность от этого вируса достигает 30%. В Украине больше распространен более легкий штам, такой как Добрава. У нас смертельных случаев от этого вируса не зарегистрировано.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России хантавирус заметили еще в начале марта.

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