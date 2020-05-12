Так, друзья — сегодня будет интересный пост с рассказом о советском хамстве. В лагере любителей СССР эта страна считается чуть ли не эталоном отношений между людьми — фанаты совка время от времени выступают в комментариях к моим постам с рассказами о "вежливых и воспитанных советских людях, не чета нынешним" — но истинное положение вещей находится достаточно далеко от этих россказней.
Для начала немного о том, откуда именно взялось советское бытовое хамство. Практически все годы своего существования СССР был страной с очень бедным населением, а социальные блага в этом государстве "распределялись" сверху — это два самых главных фактора и причины таких отношений между людьми. Первый фактор — бедность — постоянно порождал конфликтные ситуации в борьбе за тот или иной ресурс (от колбасы до автомобилей), а второй фактор — система государственного распределения — облекал эти конфликты в весьма своеобразную форму, характерную только для советского строя — всё дело было в искаженном представлении людей, откуда в обществе берутся те или иные блага, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook..
В принципе, с точки зрения глобальной экономики СССР не так уж сильно отличался от капиталистических стран — в стране работали предприятия, которые производили продукцию либо услуги, а работники отчисляли часть своей зарплаты в виде налогов в бюджет — но дьявол, как известно, кроется в деталях. Чисто советский нюанс заключался в том, что в стране не существовало частной собственности, а налоги, как и общий ВВП страны считался как бы "государственным" — и всё, что строилось и создавалось на эти деньги, считалось чем-то вроде "государственной милости". Построили вам квартиру? — Скажи спасибо государству! Привезли в магазин свежую рыбу? — Государство заботится о нас! О том, что всё это делалось на деньги тех самых рабочих и крестьян, говорить было как-то не принято, "создано на государственные средства", и всё тут.
Это ложное представление было повсеместным, и профильтровывалось "сверху вниз" во все сферы советской жизни, что разумеется не могло не порождать конфликты на бытовом уровне.
Итак, под катом — рассказ о том, где и как именно вам могли нахамить в СССР.
01. Хамство в советских магазинах.
Пожалуй, классика жанра, запомнившаяся многим по позднесоветским годам. Продавцы постоянно ругались с покупателями, пытаясь впарить неликвид вроде плохих помидоров ("а гнилые кто брать будет, Пушкин?"), а покупатели собачились между собой за место под солнцем в очереди ("вас тут не стояло!"). Вежливость в сфере советской торговли была ненужным рудиментом, так как внутри этой сферы не существовало конкуренции (все магазины были государственными), и продавцам не нужно было бороться за покупателя — покупатели всё равно пойдут в единственный на районе овощной, чтобы купить подгнивший лук или капусту, других вариантов у них нет.
Очень хорошо помню, как изменилась ситуация с появлением первых коммерческих магазинов — там отношение к покупателям было совсем другим, так как продавцы были в них кровно заинтересованы. Да и сами покупатели не ругались между собой — в коммерческих магазинах не бывало дефицита и очередей, всего было вдоволь.
02. Ругань и скандалы в общественном транспорте.
Думаю, многие читатели еще помнят эпичные скандалы и даже драки в советских трамваях и автобусах. Возникали они чаще всего всё по той же причине — борьбе за ресурс, в данном случае свободное место, плюс нередко возникали "классовые разборки". Частного автотранспорта в СССР было очень мало, и гражданам приходилось добираться на работу почти исключительно в общественном транспорте, который был постоянно перегружен (по крайней мере, в Минске было именно так). В трамваях возили полные сумки продуктов, какие-то доски и канистры, ящики с рассадой, коробки из-под обуви с чирикающими цыплятами внутри — места постоянно не хватало, из-за чего возникали скандалы и ругань, иногда доходящие до потасовок.
Кроме этого, часто начальная и конечная точка маршрута трамвая или автобуса соединяли какой-нибудь завод со спальным районом, и на этих маршрутах (особенно в пятницу вечером) ездил весьма "специфический контингент граждан, посторонним там лучше было не появляться.
Уже после распада СССР многие граждане смогли купить себе личные автомобили, маршруты общественного транспорта стали оптимизироваться и разгружаться, такси перестало быть роскошью, и как результат — число конфликтов в общественном транспорте значительно уменьшилось.
03. Хамство в районных поликлиниках.
А также в других медицинских учреждениях, вроде больниц. Здесь действовало то же правило, что и в советской торговле — "куды ты денешься, всё равно к нам придешь!". В СССР не существовало частных медицинских центров, по сути не было вообще никакой альтернативны государственной медицине, и часто для получения какой-нибудь ничтожной медицинской справки людям приходилось унижаться и выслушивать негативные тирады просто потому, что а) у районной врачихи плохое настроение, б) у нее сегодня было 50 посетителей, а вы 51-й и она уже устала, в) вы ей просто почему-то не понравились и г) "ходят тут за всякой ерундой, вместо того чтобы дома сидеть!".
Как и у работников других отраслей советской экономики, у врачей не было ощущения, что они живут за счет вот тех самых пришедших к ним на прием рабочих Петрова и Сидорова, у которых из зарплаты высчитали налоги на медицину, и отношение было соответствующим — "зарплату мне платит государство, а вы (Петров и Сидоров) имеете "бесплатную медицину" и что-то тут еще требуете!"
В постсоветские времена стали появляться частные медицинские центры, где прямая оплата тех или иных медицинских услуг сделала своё благое дело — врачи и другой персонал стали вежливыми и внимательными.
04. Хамство и плохое отношение в органах власти.
Номинально в СССР считалось, что в стране функционирует народная власть, которая якобы защищает интересы трудящихся. На самом деле сложно представить себе более далекую от народа власть, чем органы власти времен СССР — в стране существовала только одна партия и де факто не существовало никаких выборов, все "выборы" в органы местной власти заключались только в том, чтобы выбрать между коммунистом Ивановым, комсомольцем Петровым и (изредка) беспартийным Сидоровым. Кроме того, на большинство руководящих должностей люди вообще назначались — и разумеется, больше старались угодить вышестоящему начальству, чем простым людям.
На практике это выливалось в бюрократическую волокиту даже по самым мелким вопросам, да и нахамить простому посетителю было в порядке вещей — по сути, органы власти никак не отчитывались перед народом за свою деятельность, и несли ответственность только перед начальством. В прессе времен Перестройки стали появляться десятки, если не сотни разоблачительных и обличительных статей, направленных против местных властей — это прорвался тот нарыв, который до этого зрел десятилетиями.
С распадом СССР те бывшие советские республики, что стали двигаться в сторону цивилизации, сделали у себя в странах честные выборы, и выбранные народом власти ведут себя совсем иначе.
05. Конфликты с советской милицией.
Сейчас в это трудно поверить, но нарваться на хамское отношение со стороны советской милиции вы могли лишь только за свой внешний вид — в определенные периоды советской истории неподходящим внешним видом"могли быть признаны джинсы, длинные волосы, серьга в ухе или просто общий вид "стиляги и нетрудового элемента". За это у вас могли спросить документы и, например, потребовать снять серьгу. В случае отказа конфликт мог закончиться отбыванием 15-ти суток по статье за мелкое хулиганство.
Не буду говорить, что этим занимались все милиционеры (там хватало вполне достойных людей), но я слышал про случаи, когда менты наслаждались своей властью в таких случаях — просто подходя к человеку и цепляясь к его внешнему виду. Отчасти это происходило всё по той же причине — милиция в буквальном смысле не понимала, что живет на средства тех самых граждан, а получала деньги якобы "от государства", и это же "государство" и охраняла.
Ближе к концу СССР милиция стала немного меняться, к внешнему виду граждан цепляться перестали, и отчасти именно это породило яркую и пеструю визуальную культуру 1980-х годов — с их причудливой формы прическами, макияжем и одеждой)
06. Соседские конфликты.
В принципе, скандалы с соседями не так уж редки и в наши дни, но в советское время они имели весьма специфический окрас — во-первых, существовало множество коммунальных квартир, где в условиях ограниченного пространства, ограниченных ресурсов и ограниченной приватности были вынужденны существовать множество людей — что разумеется, не могло не порождать конфликты.
Во-вторых, не существовало рынка недвижимости, квартиры "распределялись сверху", из-за чего было размазано само понятие социальных слоев, и часто интеллигенция была вынуждена жить на одной площадке с уголовниками-рецидивистами. Всё это порождало конфликты, которых просто не существует в других странах — там различные слои населения с различными взглядами на жизнь живут, как правило, обособленно и гармонично.
Вот такой обзор у меня сегодня получился, вроде бы ничего не упустил.
А вы помните какие-нибудь бытовые конфликтные ситуации из времен СССР?
Расскажите, интересно)
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