"Хамство и саботаж!" "Укрзалізниця" попала в новый скандал с пассажирами

Пассажиры из Ивано-Франковска были вынуждены ночевать в палатке на вокзале во Львове из-за скандала с "Укрзалізницей".

Поезд опоздал на 2 часа, из-за чего люди не успели на следующий. При этом "Укрзалізниця" отказалася менять билеты, хотя пассажиры задержались не по своей вине, пишет в Facebook депутат Львовского городского совета и председатель ОО "Варта 1" Игорь Зинкевич.

На палатке украинцы повесили таблички "Позор Укрзалізниці" и "Хотим домой".

Ситуация вызвала бурную реакцию в соцсети. Люди стали делиться своими историями.

"Неоднократно сталкиваюсь с ситуацией: Львов-Киев-Львов, за два дня до отправления, билетов тупо нет в продаже, есть только "люксы" по 1200 грн. А в день отправления, билетов бери - не хочу! Совпадение? Здесь или сами железнодорожники барижат - "пробивают" билеты за соответствующее вознаграждение, или железная дорога тесно сотрудничает с барыгами-онлайн", - рассказал пользователь Андрей Завадский.

Также компанию обвинили в "саботаже" и "хамском отношении" к пассажирам.

facebook.com/igor.zinkevych

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о возмущениях украинцев, которые посчитали, что условия пассажирских перевозок "Укрзалізниці", в частности, расписание движения поездов делается без учета комфорта пассажиров и с отсутствием логистических расчетов. Так, в поезде "Киев — Бердянск — Киев" не было кондиционеров в летнюю жару. Кроме того, за 45 дней из продажи пропали билеты на это направление.