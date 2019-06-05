"Хамка!" Пресс-секретарь Зеленского попала в скандал из-за языка

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель вступила в спор в сети с журналистами "5 канала".

Так, находясь вместе с главой государства в Брюсселе, Мендель публиковала его заявления на официальных страницах в соцсетях. При этом, в Facebook публикации в основном были изложены на украинском, а в Twitter – на английском языке.

Под заявлением Зеленского о ПриватБанке журналисты попросили Мендель перевести текст на украинский. "Чтоб не возникало "мєня нє так понялі, журналісти нєправільно пєрєвєлі", – написали в Twitter.

Мендель и Зеленский Деловая столица

Вибачте, а українською буде? Щоб не виникало "мєня нє так понялі, журналісти нєправільно пєрєвєлі". Дякуємо. — 5 канал 🇺🇦🇪🇺 (@5channel) 4 июня 2019 г.

Мендель в свою очередь едко ответила: "Могу начать на суржике, специально для "5 канала".

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В продолжение разгоревшегося спора на странице СМИ отреагировали на слова Мендель. "Ну что ж. Еще раз поздравляем новоназначенную пресс-секретаршу, ш̶а̶н̶о̶в̶н̶і̶ ̶ч̶у̶в̶а̶к̶і̶ ̶т̶а̶ ̶ч̶у̶в̶і̶х̶і̶ высокодостойные господа. Надеемся, на "Интере" Вас научили не только суржику, но и правильно любить родину. Спасибо за Вашу работу", – написали журналисты.

Ну, що ж. Ще раз вітаємо новопризначену прес-секретарку, ̶ш̶а̶н̶о̶в̶н̶і̶ ̶ч̶у̶в̶а̶к̶і̶ ̶т̶а̶ ̶ч̶у̶в̶і̶х̶і̶ високодостойні пані та панове. Сподіваємось, на "Інтері" Вас навчили не лише суржику, а й правильно любіть родіну. Дякуємо за Вашу роботу, @IuliiaMendel. https://t.co/Zy2MSQeaYa — 5 канал 🇺🇦🇪🇺 (@5channel) 5 июня 2019 г.

Мнения украинцев, наблюдавших за перепалкой, разделились. Одни написали, что Мендель действительно должна дублировать все написанное на украинском, и даже назвали ее "хамкой".

Другие же набросились с обвинениями на журналистов. "Вы что не в состоянии перевести?", "Google переводчик в помощь", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленского раскритиковали за русскоязычное выступление на iForum.

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