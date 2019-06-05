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"Хамка!" Пресс-секретарь Зеленского попала в скандал из-за языка

1.7тЧитать материал на украинском

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель вступила в спор в сети с журналистами "5 канала".

Так, находясь вместе с главой государства в Брюсселе, Мендель публиковала его заявления на официальных страницах в соцсетях. При этом, в Facebook публикации в основном были изложены на украинском, а в Twitter – на английском языке.

Под заявлением Зеленского о ПриватБанке журналисты попросили Мендель перевести текст на украинский. "Чтоб не возникало "мєня нє так понялі, журналісти нєправільно пєрєвєлі", – написали в Twitter.

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Мендель и Зеленский

Мендель и Зеленский

Деловая столица

Мендель в свою очередь едко ответила: "Могу начать на суржике, специально для "5 канала".

"Хамка!" Пресс-секретарь Зеленского попала в скандал из-за языка

Скриншот

В продолжение разгоревшегося спора на странице СМИ отреагировали на слова Мендель. "Ну что ж. Еще раз поздравляем новоназначенную пресс-секретаршу, ш̶а̶н̶о̶в̶н̶і̶ ̶ч̶у̶в̶а̶к̶і̶ ̶т̶а̶ ̶ч̶у̶в̶і̶х̶і̶ высокодостойные господа. Надеемся, на "Интере" Вас научили не только суржику, но и правильно любить родину. Спасибо за Вашу работу", – написали журналисты.

Мнения украинцев, наблюдавших за перепалкой, разделились. Одни написали, что Мендель действительно должна дублировать все написанное на украинском, и даже назвали ее "хамкой".

Другие же набросились с обвинениями на журналистов. "Вы что не в состоянии перевести?", "Google переводчик в помощь", – написали в комментариях.

"Хамка!" Пресс-секретарь Зеленского попала в скандал из-за языка
"Хамка!" Пресс-секретарь Зеленского попала в скандал из-за языка
"Хамка!" Пресс-секретарь Зеленского попала в скандал из-за языка
"Хамка!" Пресс-секретарь Зеленского попала в скандал из-за языка
"Хамка!" Пресс-секретарь Зеленского попала в скандал из-за языка
"Хамка!" Пресс-секретарь Зеленского попала в скандал из-за языка

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленского раскритиковали за русскоязычное выступление на iForum.

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Персоны
Юлия МендельВладимир Зеленский
Место
Украина
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