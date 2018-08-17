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"Халявные животные!" Жители Крыма ополчились против туристов

12.2тЧитать новость на украинском

Жители оккупированного Россией Крыма жалуются на жадность приезжающих к ним туристов. Свои возмущения они публикуют в соцсетях и взывают отдыхающих охотнее платить им деньги.

Так, в одной из соцсетей в группе "Евпатория подслушано и подсмотрено" крымчанка написала пост, в котором назвала приезжих варварами. Подборку комментариев к нему опубликовали в Twitter "Крымский Бандеровец".

"В последнее время только и слышу: "Вот у нас дешевле. А почему так дорого? Нет, это слишком". Экономить на своем ребенке — вот, что слишком", — написала женщина.

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Далее она рассказала, что зарабатывает плетением косичек, а туристы все никак не хотят расставаться со своими деньгами ради такого.

"У меня одна косичка стоит 30 рублей. Говорить, что это дорого?! Я бы ни за что не стала так позориться и ныть. В первую очередь, в глазах своего ребенка. Когда ребенок просит, а мать говорит, что это дорого. Да вы на пиво больше тратите, а потом пишете, что нас ненавидите. Да вы сами так себя ведете", — высказалась крымчанка.

Ее активно поддержали и другие местные жители.

"Дорого им. Мне тоже нытье это надоело, у нас зарплаты по 15 тысяч (около 6000 гривен. — Ред.), и с этими ценами на зарплаты эти и живем круглогодично. Море рядом, а купался только три раза, и то вечером", — написал Дмитрий Минин.

"Они халявные животные, забейте", — оскорбил туристов один из комментаторов.

Twitter "Крымский Бандеровец"

"В*тники Евпатории удивляются, что захватившие Крым варвары ведут себя, как варвары-нищеброды. А помните, как в*та ждала "бахатых" россиян? До сих пор с 2014 ждут", — подытожил "Крымский Бандеровец".

Как писал OBOZREVATEL, российских оккупантов высмеяли из-за лжи о наплыве туристов. Один из нелегитимных чиновников Крыма заявил, что во многих городах отели забронированы аж до декабря, хотя на самом деле пляжи остаются пустыми.

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Валевич Борис
Валевич Борис
Нечего скулить иуды - вы на родине и жрите свой руцкий мир, скоро будут камни с неба
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
привет из Крыма у нас все нормально и вам не хворать хотя стоит подлечиться )
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Пигин Макс
Пигин Макс
Очередной фейк! Все же знают, что в Крыму нет отдыхающих. Нам тут Обоз каждый день показывает фото пустых пляжей. Представляю какая каша творится в головах нерабов.
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Авдеевский Йона
Авдеевский Йона
Пигин Макс, член тебе в подарок, лапотник!
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