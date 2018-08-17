"Халявные животные!" Жители Крыма ополчились против туристов

Жители оккупированного Россией Крыма жалуются на жадность приезжающих к ним туристов. Свои возмущения они публикуют в соцсетях и взывают отдыхающих охотнее платить им деньги.

Так, в одной из соцсетей в группе "Евпатория подслушано и подсмотрено" крымчанка написала пост, в котором назвала приезжих варварами. Подборку комментариев к нему опубликовали в Twitter "Крымский Бандеровец".

"В последнее время только и слышу: "Вот у нас дешевле. А почему так дорого? Нет, это слишком". Экономить на своем ребенке — вот, что слишком", — написала женщина.

Далее она рассказала, что зарабатывает плетением косичек, а туристы все никак не хотят расставаться со своими деньгами ради такого.

"У меня одна косичка стоит 30 рублей. Говорить, что это дорого?! Я бы ни за что не стала так позориться и ныть. В первую очередь, в глазах своего ребенка. Когда ребенок просит, а мать говорит, что это дорого. Да вы на пиво больше тратите, а потом пишете, что нас ненавидите. Да вы сами так себя ведете", — высказалась крымчанка.

Ее активно поддержали и другие местные жители.

"Дорого им. Мне тоже нытье это надоело, у нас зарплаты по 15 тысяч (около 6000 гривен. — Ред.), и с этими ценами на зарплаты эти и живем круглогодично. Море рядом, а купался только три раза, и то вечером", — написал Дмитрий Минин.

"Они халявные животные, забейте", — оскорбил туристов один из комментаторов.

Twitter "Крымский Бандеровец"

"В*тники Евпатории удивляются, что захватившие Крым варвары ведут себя, как варвары-нищеброды. А помните, как в*та ждала "бахатых" россиян? До сих пор с 2014 ждут", — подытожил "Крымский Бандеровец".

Крым. Ватники Евпатории удивляются, что захватившие Крым варвары ведут себя, как варвары-нищеброды. А помните, как вата ждала бахатых россиян? До сих пор с 2014 ждут. pic.twitter.com/h5oIbtk7gi — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 15 августа 2018 г.

Как писал OBOZREVATEL, российских оккупантов высмеяли из-за лжи о наплыве туристов. Один из нелегитимных чиновников Крыма заявил, что во многих городах отели забронированы аж до декабря, хотя на самом деле пляжи остаются пустыми.