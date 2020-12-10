Хакеры украли данные о вакцине от коронавируса Pfizer и BioNTech
Во время кибератаки на серверы Европейского агентства лекарственных средств (EMA) 9 декабря хакеры получили доступ к технической информации о разработанной компаниями BioNTech и Pfizer вакцине от коронавируса.
В то же время американский концерн Pfizer заявил, что пока нет данных о том, что произошел взлом его системы, как и его немецкого партнера – компании BioNTech, пишет DW.
Сообщается, что утечки данных зафиксировано не было. На данный момент EMA проводит оценку безопасности и эффективности вакцины для ее допуска в странах Европейского Союза.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
в Канаде одобрили вакцину против COVID-19 от компаний Pfizer и BioNTech, назвали ее безопасной и разрешили применять ее на территории страны.
Великобритания стала первой страной в мире, которая приняла вакцину от коронавируса немецкой фармацевтической компании BioNTech и ее американского партнера Pfizer для широкого использования.
Американские компании Pfizer и Moderna начали тестировать свои вакцины против COVID-19 на детях от 12 до 18 лет.
В ходе клинических испытаний препарата от Pfizer и BioNTech умерли шесть добровольцев. Два участника получили настоящую вакцину, остальные четыре – плацебо.
В Британии у двух сотрудников Нацслужбы здравоохранения (NHS) возникла аллергическая реакция на вакцину.