Хакеры украли данные о вакцине от коронавируса Pfizer и BioNTech

Во время кибератаки на серверы Европейского агентства лекарственных средств (EMA) 9 декабря хакеры получили доступ к технической информации о разработанной компаниями BioNTech и Pfizer вакцине от коронавируса.

В то же время американский концерн Pfizer заявил, что пока нет данных о том, что произошел взлом его системы, как и его немецкого партнера – компании BioNTech, пишет DW.

Сообщается, что утечки данных зафиксировано не было. На данный момент EMA проводит оценку безопасности и эффективности вакцины для ее допуска в странах Европейского Союза.

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