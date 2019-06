"Г*вно дырявой ложкой собирали": в сети бурно обсуждают Марш равенства в Киеве

В сети активно обсуждают Марш равенства "КиевПрайд", который прошел 23 июня в украинской столице.

В частности, на смех подняли противников мероприятия, среди которых были и националисты. Их сравнили с русскими провокаторами.

"И вы мне будете трусить, что это украинские националисты, а не ряженая российская фашня", "Латентный гей-парад", " Гееборец борется со своим латентным геем", "Традиция порядок, сокращенно – тп", – посмеялись над противниками.

Также многим понравилось, что ЛГБТ-марш в Киеве поддержало много иностранцев, которые специально приехали на мероприятие, чтобы выразить солидарность.

"Какой замечательный и мирный KyivPride сегодня! Удивительная явка с участием до 8000 человек – и множество иностранных союзников, поддерживающих права равенства в Украине", – написали в сети.

