"Г*вно дырявой ложкой собирали": в сети бурно обсуждают Марш равенства в Киеве

В сети активно обсуждают Марш равенства "КиевПрайд", который прошел 23 июня в украинской столице.

В частности, на смех подняли противников мероприятия, среди которых были и националисты. Их сравнили с русскими провокаторами.

"КиевПрайд"

"И вы мне будете трусить, что это украинские националисты, а не ряженая российская фашня", "Латентный гей-парад", " Гееборец борется со своим латентным геем", "Традиция порядок, сокращенно – тп", – посмеялись над противниками.

Также многим понравилось, что ЛГБТ-марш в Киеве поддержало много иностранцев, которые специально приехали на мероприятие, чтобы выразить солидарность.

"Какой замечательный и мирный KyivPride сегодня! Удивительная явка с участием до 8000 человек – и множество иностранных союзников, поддерживающих права равенства в Украине", – написали в сети.

What a great and peaceful #KyivPride today!!! Amazing turnout with up to 8,000 people attending - and a lot of foreign allies supporting rights #equality in #Ukraine: pic.twitter.com/adWPjhOiVa — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) 23 червня 2019 р.

Не обошлось без шуток по поводу подлой провокации с фекалиями, которую готовили перед акцией: "Г*вно в презервативы набирали дырявой ложкой – експерт", – пошутили пользователи.

"Оппоненты Марша равенства старательно собирали и упаковывали свои ценности в презервативы, а полиция, их отобрав, лишила этих "семьянинов" смысла жизни", – также написали пользователи.

Гееборец борется со своим латентным геем pic.twitter.com/it2xseOMNd — Mikhail Golub (@golub) 23 июня 2019 г.

Говно в презервативы набирали дырявой ложкой - експерт — Пан 3й т⭕ст™ (@DFENS3000) 23 июня 2019 г.

"С одной стороны, "КиевПрайд" – это замечательно, а с другой я бы не вышла, потому что это опасно просто пи**ец", "Даже на KyivPride нашлось место для Иисуса", – также добавили в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром, 23 июня, в центре Киева собрались противники ЛГБТ. Во время марша они пытались прорваться в колонну, но полиция их вытеснила. Также неизвестный попытался прорвать колоннуучастников, где шла немецкий политик Ребекка Хармс. Он хотел вырвать из рук плакат, но его оттеснили.

Полиция задержала 9 человек, которые пытались устроить провокации на мероприятии. В толпе слышали хлопок, который напоминал взрыв или выстрел. Предварительно, это была петарда.

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