"Г*вно дырявой ложкой собирали": в сети бурно обсуждают Марш равенства в Киеве

В сети активно обсуждают Марш равенства "КиевПрайд", который прошел 23 июня в украинской столице.
В частности, на смех подняли противников мероприятия, среди которых были и националисты. Их сравнили с русскими провокаторами.
"КиевПрайд"
"И вы мне будете трусить, что это украинские националисты, а не ряженая российская фашня", "Латентный гей-парад", " Гееборец борется со своим латентным геем", "Традиция порядок, сокращенно – тп", – посмеялись над противниками.
23 июня 2019 г.
Латентный гей-парад pic.twitter.com/qiORQOc2fv— Mikhail Golub (@golub) 23 июня 2019 г.
традиція порядок, скорочено тп. pic.twitter.com/LurJ5vaRFh— andriy (@an_gry) 23 июня 2019 г.
Также многим понравилось, что ЛГБТ-марш в Киеве поддержало много иностранцев, которые специально приехали на мероприятие, чтобы выразить солидарность.
"Какой замечательный и мирный KyivPride сегодня! Удивительная явка с участием до 8000 человек – и множество иностранных союзников, поддерживающих права равенства в Украине", – написали в сети.
What a great and peaceful #KyivPride today!!! Amazing turnout with up to 8,000 people attending - and a lot of foreign allies supporting rights #equality in #Ukraine: pic.twitter.com/adWPjhOiVa— Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) 23 червня 2019 р.
Не обошлось без шуток по поводу подлой провокации с фекалиями, которую готовили перед акцией: "Г*вно в презервативы набирали дырявой ложкой – експерт", – пошутили пользователи.
"Оппоненты Марша равенства старательно собирали и упаковывали свои ценности в презервативы, а полиция, их отобрав, лишила этих "семьянинов" смысла жизни", – также написали пользователи.
Гееборец борется со своим латентным геем pic.twitter.com/it2xseOMNd— Mikhail Golub (@golub) 23 июня 2019 г.
Говно в презервативы набирали дырявой ложкой - експерт— Пан 3й т⭕ст™ (@DFENS3000) 23 июня 2019 г.
"С одной стороны, "КиевПрайд" – это замечательно, а с другой я бы не вышла, потому что это опасно просто пи**ец", "Даже на KyivPride нашлось место для Иисуса", – также добавили в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL, утром, 23 июня, в центре Киева собрались противники ЛГБТ. Во время марша они пытались прорваться в колонну, но полиция их вытеснила. Также неизвестный попытался прорвать колоннуучастников, где шла немецкий политик Ребекка Хармс. Он хотел вырвать из рук плакат, но его оттеснили.
Полиция задержала 9 человек, которые пытались устроить провокации на мероприятии. В толпе слышали хлопок, который напоминал взрыв или выстрел. Предварительно, это была петарда.
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