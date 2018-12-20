Гвардейцы с Киевщины получили 80 новых квартир

Глава МВД Арсен Аваков 20 декабря передал ключи и сертификаты от квартир 80 гвардейцам из Киевской области, 38 из которых — участники антитеррористической операции на востоке Украины.

Среди полученного жилья 64 однокомнатных и 16 двухкомнатных квартир выданы в рамках начала большой программы обеспечения жильем бойцов НГУ. Событие состоялось в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области, сообщили на сайте Министерства внутренних дел.

Арсен Аваков Сайт МВД

"В это непростое экономическое время Украина переживает такое же испытание, как и на фронте — сложный бюджет, сложные обязательства. Но государство сформулировало приоритеты — это сильная Национальная гвардия, вооруженные силы, безопасность нашего государства. И в этих условиях, только в декабре, мы обеспечиваем 500 семей военнослужащих национальной гвардии жильем", — отметил Аваков.

Арсен Аваков вручает ключи от квартир бойцам Нацгвардии Сайт МВД

Министр внутренних дел подчеркнул, что уже с 1 января 2019 года заработная плата бойца Нацгвардии будет повышена на 30%. В общем, в 2019 году будет реализован целый ряд дополнительных программ для военнослужащих, в том числе и обеспечение жильем.

"Мы плодотворно служим Родине, чтобы обеспечить военное спокойствие. То, что гвардейцы получают новое жилье — заслуга руководства страны, министра внутренних дел. Это жилье и программа, которая воплощается в жизнь, показывают, что государство заботится о военнослужащих. Это показатель того, что мы с вами — единое целое нашего народа и сектора безопасности страны", — сказал командующий Национальной гвардии Юрий Аллеров.

Нацгвардейцы Сайт МВД

Среди военных, которые получили новое жилье, был герой боев под Славянском, тяжело раненый бандитами Гиркина в мае 2014 года Виктор Пастушок. Гвардеец ждал квартиру 22 года, и его мечта осуществилась. Новоселье в уютном доме он отпраздновал в кругу семьи вместе с министром внутренних дел Аваковым и командующим НГУ Аллеровым.

Арсен Аваков вручает ключи от квартир семьям бойцов Нацгвардии Сайт МВД

Арсен Аваков вручает ключи от квартир бойцам Нацгвардии Сайт МВД

Боец Нацгвардии Сайт МВД