Гвардейцы с Киевщины получили 80 новых квартир

Глава МВД Арсен Аваков 20 декабря передал ключи и сертификаты от квартир 80 гвардейцам из Киевской области, 38 из которых — участники антитеррористической операции на востоке Украины.
Среди полученного жилья 64 однокомнатных и 16 двухкомнатных квартир выданы в рамках начала большой программы обеспечения жильем бойцов НГУ. Событие состоялось в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области, сообщили на сайте Министерства внутренних дел.
Арсен Аваков
Сайт МВД
"В это непростое экономическое время Украина переживает такое же испытание, как и на фронте — сложный бюджет, сложные обязательства. Но государство сформулировало приоритеты — это сильная Национальная гвардия, вооруженные силы, безопасность нашего государства. И в этих условиях, только в декабре, мы обеспечиваем 500 семей военнослужащих национальной гвардии жильем", — отметил Аваков.
Арсен Аваков вручает ключи от квартир бойцам Нацгвардии
Сайт МВД
Министр внутренних дел подчеркнул, что уже с 1 января 2019 года заработная плата бойца Нацгвардии будет повышена на 30%. В общем, в 2019 году будет реализован целый ряд дополнительных программ для военнослужащих, в том числе и обеспечение жильем.
"Мы плодотворно служим Родине, чтобы обеспечить военное спокойствие. То, что гвардейцы получают новое жилье — заслуга руководства страны, министра внутренних дел. Это жилье и программа, которая воплощается в жизнь, показывают, что государство заботится о военнослужащих. Это показатель того, что мы с вами — единое целое нашего народа и сектора безопасности страны", — сказал командующий Национальной гвардии Юрий Аллеров.
Нацгвардейцы
Сайт МВД
Среди военных, которые получили новое жилье, был герой боев под Славянском, тяжело раненый бандитами Гиркина в мае 2014 года Виктор Пастушок. Гвардеец ждал квартиру 22 года, и его мечта осуществилась. Новоселье в уютном доме он отпраздновал в кругу семьи вместе с министром внутренних дел Аваковым и командующим НГУ Аллеровым.
Арсен Аваков вручает ключи от квартир семьям бойцов Нацгвардии
Сайт МВД
Арсен Аваков вручает ключи от квартир бойцам Нацгвардии
Сайт МВД
Боец Нацгвардии
Сайт МВД
Боец НГУ
Сайт МВД