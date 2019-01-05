''Кровь будет сгущаться!'' Астролог рассказала, чего ждать от солнечного затмения в январе

Украинцам нужно провести 6 января на рабочем месте. Ведь солнечное затмение в этот день может повлиять на их карьеру.

Об этом ObozTV рассказала астролог Рената Раимова. Она пояснила, что ближе всего к этому затмению будет Сатурн, который оказывает существенное влияние на деловой статус человека.

"Это может быть расширение бизнеса, повышение квалификации и т.д. Поэтому очень важно понимать, что это затмение является ключевым и то, что мы будем делать в этот день, то и будет нас сопровождать весь последующий год", – уточнила Раимова.

Она также добавила, что 6 января открывается новый цикл затмений. В 2019 году он пройдет под знаком Козерога.

"Поэтому самое главное – не забыть о том, что нужно побеспокоиться о своем здоровье. Потому что кровь будет сгущаться. Главное в этот день – не пить", – посоветовала астролог.

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