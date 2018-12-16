В Киеве прошел объединительный собор, в ходе которого был утвержден устав автокефальной православной церкви в Украине, а также избран ее предстоятель

То, что, а главное – как, происходит сегодня в Киеве "откуда есть пошла земля Руська" можно и нужно оценивать не просто как завершающий этап восстановления украинской поместной православной церкви, а как некую кульминацию более крупного процесса, стержнем которого, безусловно, была и есть процедура провозглашения автокефалии украинской церкви. Для того, чтобы нынешние события выглядели более полно, достаточно вспомнить о том, как они развивались. В середине лета вопрос о предоставлении автокефалии перешел в практическую плоскость. После поездок в Стамбул к Вселенскому Патриарху как сторонников, так и противников автокефалии, стала понятна позиция святого престола. Патриарх довольно четко заявил о том, что автокефалии быть. Но этого было мало потому, что это самое "быть" могло подразумевать месяцы, годы или десятилетия до воплощения в жизнь.

К этому времени Москва примерно так и относилась к этим известиям, мол – мало ли что там сказал Варфаломей. Он уже хорошо в летах (89 лет), а потому – медленные и вялотекущие церковные процессы вряд ли наберут обороты при его жизни. Похоже, что в Москве вспомнили Насреддина, ишака и падишаха, что было хорошо видно по насмешливым комментариям как профильных официальных лиц, так и российской пропаганды. Никто не принимал все близко к сердцу до середины августа, когда стало известно о намеченном визите на Фанар заведующего московской церковью Гундяева. Похоже на то, что сам визит Гундяева тоже не сильно изменил представление о масштабе идущего процесса, и главное – о его скорости. Заведующий покрасовался перед прессой, припугнул Варфаломея и отбыл в уверенности, что все под контролем.

Но в начале сентября ситуация прояснилась. Сам Вселенский Патриарх внес ясность и заявил о том, что решение по украинской автокефалии уже принято и теперь остались формальности, которые предусмотрены канонами. Российская пресса уже не так уверенно, но напористо поясняла своей публике, что процесс это очень долгий и в ближайшей перспективе никаких изменений не будет.

Но главное, что именно в сентябре до Москвы дошло, что Гундяеву не удалось запугать Варфаломея, а сама такая попытка была роковой ошибкой. 11 октября Синод Вселенского Патриархата формализовал решение о предоставлении украинской церкви автокефалии, а кроме того, внес ясность в отношениях с московской церковью. В результате стало очевидно, что эта церковь не является канонической, поскольку стала таковой путем самопровозглашения и не имела права делать многих вещей, например – предавать анафеме предстоятелей православных церквей Украины, вышедших из-под московской церкви. То есть, сам факт отмены анафем поставил под вопрос легитимность московской церкви в форме патриархата, как таковой.

В этот момент всем и все стало ясно. Путин тут же собрал своих силовиков и провел заседание совета безопасности, результатом которого стало заявление о том, что Москва намерена "защищать" в Украине уже не только русскоязычных, но и любителей их собственного патриархата. Позиционируя себя как светское государство, где по конституции церковь отделена от нее, было принято решение создать межконфессиональный конфликт и вступить в него на стороне одной из конфессий. Причем, все это было заявлено открыто и касалось не собственного государства, а соседнего.

Надо понимать, что совет безопасности Путина не просто собрался чтобы поговорить, но соответствующие министерства и ведомства получили задачи для того, чтобы практически выполнить эти решения. То, как это делал совок или делает нынешняя Москва – хорошо известно. Сначала в какой-то стране отрабатывают российские спецслужбы и в результате создается повод для силовой акции. Как только происходит инцидент, оказывается, что по случайности, у границ этого государства или уже внутри него, находились необходимые силы и средства, способные исполнить силовую составляющую всей операции. Финляндия, Афганистан, Приднестровье, Грузия или Черногория показывают один и тот же устойчивы почерк РФ.

Вспомним, как неохотно наша церковь и Константинополь называли даты следующих мероприятий, посвященных получению автокефалии. Россиянам надо было спланировать мероприятия относительно конкретной даты, чтобы понимать, что должно происходить в каждый день до нее, в этот день и в последующие дни. Очевидно, что до дня "Д" все силовые структуры, задействованные в операции, должны быть на исходных позициях и ждать команды "вперед". Как теперь известно, все это россияне выполнили по плану. День "Д" был назначен на конец ноября, когда Константинополь должен был исполнить последнюю формальность, зависящую от него – составить и утвердить текст Томоса. Его вручение уже –автоматическая процедура, хоть и торжественно обставленная.

Новости Порошенку ніколи не пробачать томоса

Вселенский Патриархат заканчивает свою часть пути и остается только Объединительный собор, который проводит уже сама Украина. То есть, все должно было закрутиться в последних числах ноября. Но как это все чаще происходит в последнее время, Украина действует на упреждение и ситуация развивается уже не просто вне планов Кремля, а по планам Украины. Томос не смог перебить ни Гундяев со своей поповской агентурой, ни Путин со свое конторской агентурой и армией.

И вот сегодня был день, когда Москва могла предпринять шаг тупого отчаяния. Мы очень беспокоились о том, что может произойти что-то типа крупного теракта во время Собора, но не случилось этого потому, что под Софией собрались украинцы, горячо поддерживающие поместную церковь. Привести туда свое вечно ползущее раком быдло стало решительно невозможно. Кроме того, проведя серию обысков, СБУ крепко схватила за тестикулы московское поповье, которое и должно было обеспечить стадо под Софию.

Думаю, во время обысков обнаружено много интересного из жизни "святых отцов", что может придать московской церкви такой пикантный и острый привкус, что грустно станет всем носителям ряс и кадил. Например, если продемонстрировать перед публикой фильм о таком церковном деятеле, который выступает в роли Казановы, с использованием атрибутов не из церковной жизни, а из интим-шопа, то это видео могло бы конкурировать с "Криминальным чтивом" или немецкими фильмами для взрослых. Особенно весело было бы, если там обнаружили видео каноничного общения московских монахов между собой. Старинная история "Чук и Гек" или "Горбатая гора" могли бы спокойно уходить на покой.

В общем, "идущие раком" от московской церкви – не дошли до места событий, и потому взорвать что-то среди них стало просто невозможно. Тем более, СБУ раскрыла подробности оперативной игры именно этого плана и огласила время проведения кровавой акции, ее место и предполагаемое количество жертв именно тех, кто усердно топит за Гундяева и должен был исполнить роль агнцев для заклания или проще – жертвенных баранов.

Еще один момент, на который мы обращаем внимание потому, что этого больше никто не сделал. В мероприятии принимал активное участие президент Порошенко. Уже очевидно, что у него имелось достаточно данных для того, чтобы понимать вероятность теракта под стенами Софии или внутри нее. Если это читает начальник его охраны, путь подтвердит следующую мысль смайликом или чем-то еще. Наверное, он несколько дней уговаривал Пороха не подставляться в том месте и в то время, где и когда противник планировал нанести удар. Причем, это были не просто уговоры, основанные на определенных процедурах обеспечения безопасности первых лиц, а рекомендации, основанные на прямых данных собственной разведки и контрразведки и той информации, которая пришла от партнеров. Теперь очевидно, что аргументов так и не хватило, и Порох оказался в самой гуще событий.

Если начальник охраны не понял, зачем президент так жестко подставился, в плане безопасности, мы имеем собственную версию. Безопасность массовых мероприятий обеспечивается силами МВД – полицией и нацгвардией. Если есть сведения о том, что на этом мероприятии может произойти теракт или что-то подобное – в дело вступает СБУ и берет на себя функции оперативного управления всеми силами и средствами, задействованными на обеспечение безопасности мероприятия. Но если в мероприятии принимает участие первое лицо, то кроме МВД и СБУ, в игру вступает служба его собственной охраны, и в этом случае, именно она берет на себя координацию и взаимодействие всех сил и средств. Плюс к этому, сразу подключаются силы, которые просто никто не мог заметить на Софиевской площади. Думаю, ВСУ не просто закрыли небо над этим местом, но и были готовы к другим мероприятиям, по крайней мере, где-то рядом должны были развернуться группы армейского спецназа.

А это значит, что принимающие участие в Соборе лица и все те, кто пришли на Софию, охранялись по самому высшему, из всех возможных, разряду. Причем, координировали все действия спецслужб люди, которым президент доверяет свою жизнь ежедневно и ежечасно. Просто в этот раз, вместе с ним они работали на всех, кто так или иначе был задействован в мероприятии. То есть, своим присутствием он обеспечил четырехслойное обеспечение безопасности, в общем-то, в ущерб собственной безопасности. А теперь, вспомним Путина, с его норными инстинктами и сделаем простой вывод о том, что сравнивать некого и нечего.

В результате, собор прошел без малейших эксцессов и Украина получила митрополита, который примет от Вселенского Патриарха Томос – формальное подтверждение автокефалии. И опять же, Украина показала то, как подобные вещи происходят в нормальной стране и церкви. Филарет достиг цели всей своей жизни. Он привел свою церковь к автокефалии и на самом пороге ее получения как бы сказал: "Все, братья! Я отдал всего себя этой борьбе, а дальше – вручаю эту победу и эту церковь в ваши молодые и сильные руки. Я верю, что вы сделаете все правильно и будете всегда помнить, чего нам и нашим многочисленным предкам стоила эта победа".

В Московии такого близко никто не сможет сделать. Там с первых должностей мирской или церковной иерархии уходят исключительно вперед ногами. Оно и понятно, поскольку мы – не они. Никогда ими не были и не будем.