Украинцы могут остаться без крыши над головой, а реки высохнуть навсегда: чем опасны природные катаклизмы

Изменение климата и как следствие непредсказуемость погоды, которую последнее время наблюдаем в Украине, могут привести к продовольственному кризису, усыханию рек и деградации земель.

По словам экспертов, это в разы увеличивает риск природных катастроф и может привести к беспрецедентным масштабам. Если не принять решительных действий сегодня, в дальнейшем ситуация будет только углубляться.

Какие экологические изменения нас ожидают в ближайшем будущем и как их можно предотвратить – выяснял OBOZREVATEL.

Вырубку лесов нужно немедленно остановить

Экс-исполняющий обязанности председателя Госэкоинспекции Егор Фирсов в комментарии OBOZREVATEL отметил, что именно вырубка лесов привела к паводкам и их катастрофическим последствиям.

"Я даже провел собственный эксперимент. Взял два контейнера: один с растительностью, другой просто с голой землей. Одновременно залил их водой. Из контейнера с землей вода лилась как из-под крана. А там, где была растительность, совсем немного накапало. Поэтому, могу с уверенностью сказать, что вырубка лесов должна быть немедленно остановлена, пока половина украинцев не потеряли дома из-за непогоды и изменения климата", – заявил он.

Наводнения в Карпатах "Тексты"

Специалист уточнил, что 90% незаконных рубок осуществляют работники лесхоза. "Когда я был председателем Экоинспекции, мы занялись проверкой лесхозов, лесополос и насчитали 135 млн грн убытков, причиненных государству в результате незаконных рубок", – подчеркнул Фирсов.

По его мнению, чтобы предотвратить дальнейшие вырубки и катастрофы, нужно проводить реформу Лесагентства, в функции которого сейчас входит и выращивание леса, и его вырубка, продажа и охрана. Этим не должен заниматься один орган, поскольку есть коррупционная составляющая.

Эксперты же считают, что в Карпатах нужно увеличить допустимый объем мертвой древесины в лесах, которая помогает их оздоровить. "Также следует уменьшить санитарную рубку и перестать вырубать старые леса, которые дают небольшой процент деловой древесины", - посоветовал в комментарии OBOZREVATEL эколог Алексей Василюк.

Почему в Карпатах случаются наводнения и оползни?

Как объяснили нам специалисты, в горных лесах есть небольшое количество грунта, которое со временем покрывается мхом. И он как губка очень хорошо впитывает дождевую воду. А когда вырубают лес, то во время ливней остатки мха и земли просто смываются.

"Все это происходит из-за сплошной рубки деревьев лесниками, которым невыгодно это делать выборочно. Даже если сейчас перестать рубить, все равно почва сразу не восстановится", - пояснил Василюк.

Эрозия почвы "Тексты"

По его словам, ранее в украинских степях было по 1,5-2 метра чернозема, а сейчас уже ничего почти нет. Из-за человеческой деятельности во многих местах плодородный слой почвы полностью утрачен.

"В степной зоне климат традиционно сухой, жаркий и там мало осадков. Поэтому почва преимущественно покрыта травянистой растительностью, которая держит свою основную массу под землей. Такая флора может переждать долгий период засухи и приспособлена к тому, чтобы впитывать небольшую часть влаги. В связи с этим у поверхности земли образуется такое плотное плетение растительных остатков и корней, которые не позволяют дождевой воде глубоко проникать в почву", - пояснил Василюк.

Экологи считают, что в степи нужно прекращать распахивание земель, особенно на склонах, где происходит максимальная эрозия почв. И только после этого начнется самовосстанавление, запустятся все необходимые природные процессы заново. Их можно перевести на сеножатные пастбища и использовать в сельском хозяйстве. Если этого не делать, то мы будем продолжать насыщать атмосферу углеродом.

Добыча торфа "Полісся"

В Полесье нужно прекратить высушивать болота

Из-за отсутствия этой зимой снега Полесье не наполнилось водой, поэтому все что накопилось в болотах, продолжает стекать в реки. Чем больше воды утекает, тем ниже становится уровень грунтовых вод и поверхность земли усыхает.

"Растительный покров стал настолько сухой, что его начал разносить ветер. Эта проблема назревала уже давно, и она существует уже не первый год. Мы постоянно осушаем болото. И когда были пыльные бури, связанные с нынешней засухой, Минэкологии продолжало давать разрешения на новые разработки торфа (где-то на 5000 гектаров). Самое главное, что нужно сделать в этом регионе, – прекратить осушат болота", – заметил Василюк.

Рекордные пожары там также произошли из-за чрезмерного высушивания болота. Теперь ничто не сдерживает огонь и он с большой скоростью распространяется по всем лесам. При этом горевшая древесина выделяла нуклиды, которые затем попали в атмосферу и разносились по ближайшим городам.

Днепр мелеет "Нигилист"

В Украине через несколько лет могут пересохнуть реки

Поскольку прошлая зима была бесснежной, то уровень воды в Десне опустился на 74 сантиметра ниже исторического минимума. Теперь существует вероятность того, что она может пересохнуть.

"В этом году также оголяются русла Днепра. Дожди, которые прошли, не изменили ситуацию с засухой, поскольку в реках, которые питаются грунтовыми водами и водами талого снега, воды нет. Этих дождей недостаточно, чтобы их наполнить. Если и в этом году не будет снега, то через пару лет они пересохнут", – предостерег Василюк.

Главная проблема Киева - загрязнение атмосферного воздуха

Главный государственный инспектор по охране окружающей природной среды Сергей Волков рассказал OBOZREVATEL, что ключевые проблемы столицы – это загрязнение предприятиями атмосферного воздуха, автомобильный транспорт, загрязнение воды, незаконное водопользование (слив фекалий); добыча недр (в частности, песка).

"Все это происходит из-за отсутствия системы государственного мониторинга. Это не позволяет, скажем, эффективно реагировать на те или иные негативные резонансные ситуации (как пожары)", – отметил он.

Для того, чтобы взыскать с нарушителей все убытки придется вести с ними судебные тяжбы годами. Например, Государственная экологическая инспекция столичного округа судится из-за нарушения экологических норм с водоканалом на 17 млн грн или Дарницкой ТЭЦ – на 450 тыс. грн. В то же время немалые штрафы удалось взыскать с Мариупольского меткомбината, который заплатил в бюджет за загрязнение окружающей среды 10 млн грн и с "Укртатнафты" – почти 2 млн грн.

"От наводнения, насколько мне известно, достаточно сильно пострадали посевы рапса и пшеницы. В Закарпатской области это достаточно серьезно повлияло на ситуацию с урожаями. В общем от недостатка влаги у нас было потеряно лишь 4% посевов озимых", - рассказал OBOZREVATEL президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко.

Согласно данным зондирования земли, в этом году может снизиться валовой сбор всего урожая где-то на 11%.