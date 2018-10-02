Давным-давно, в одной глубокой и черной ДыРе случились никому не нужные "выборы".

После взрыва Захарченко на потешном троне "главы ДНР" успел посидеть Дмитрий Трапезников, потом его занял Денис Пушилин. В статусе "врио главы" бывший МММщик мог бы находится бесконечно долго, что устраивает все заинтересованные стороны. Вопрос: кому же нужны "выборы" в ОРДО 11 ноября? Ответ: никому.

Для Украины они нелегитимны априори, при любых раскладах и результатах. ЕС уже заявил России, что "выборы" грубо противоречат Минску. Суркова&Со вполне устраивает status quo – по крайней мере, до марта 2019 года, когда станет ясен результат выборов Президента Украины. Именно такой вариант – перенос "выборов" в ОРДЛО на весну, рассматривался вплоть до конца августа и озвучивался близкими к Суркову людьми за пару дней до взрыва в "Сепаре". WTF?

Второй вопрос еще интереснее. Интриги в том, кто станет следующим "главой ДНР" не было от слова "совсем". Озвученная Чеснаковым цифра в "99% поддержки Пушилина" и сурковское поздравление не оставляли места для сомнений. Почему же на Т1 творится этот лютый трэш вокруг чисто технических кандидатов и откуда столько хайпа на пустом месте?

БОРЬБА ПИД@Р@СОВ С КОММУНИСТАМИ

"Меня давно вопрос занимает, почему на всех штабных картах стрелочки всегда синие и красные?Как будто главное содержание истории — борьба пидарасов с коммунистами".

Виктор Пелевин "Священная книга оборотня"

В субботу, 29 сентября, в ОРДО выдался горячий денек. С утра пораньше стало известно, что у Паши-Дед Мороза отжали жену и ОД "Сводобный Донбасс" (не понятно, что обиднее). А потом появилась новость о том, что технический кандидат на должность "главы ДНР" Игорь Хакимзянов героически ранен осколками пуфика после взрыва на съезде "КП ДНР".

И если Катю Губареву после обеда удалось обнаружить на Пушкина, 7б, то с экс-"министром обороны ДНР" все намного интереснее.

Спрашивается, зачем Володька сбрил усы Хакимзянов поперся на съезд к коммунистам? По заявлению председателя "КП ДНР" Бориса Литвинова, "Хакимзянов больше месяца назад приостановил свое членство... через свою районную партийную организацию Червоногвардейского района Макеевки. Он не был делегатом съезда, потому что он уже не член партии".

Чем же занимался Хакимзянов на Хлебодарной? Сначала он попросил Литвинова в частном порядке содействовать в сборе подписей, получил от него отказ ("Я сказал, что это незаконно, и это личное дело каждого"), после чего сидел в холле на пуфике и хватая за руки старых знакомых, которые выходили из зала после окончания съезда, просил их по старой дружбе расписать в подписных листах. Правда ведь, этот портрет не тянет на место "главного конкурента Пушилина", которого нужно остановить любой ценой, включая такие радикальные меры, как теракт?

А потом прогремел взрыв, определивший информационную повестку следующих дней.

Сначала местные СМИ рассказывали об "ужасных последствиях" и четырех "жертвах": сильные ожоги, осколочные ранения, контузии, "скорые" - вот это все. Сообщение хорошо пошло "под старые дрожжи" о взрыве Захарченко. Затем выяснилось, что "пострадавших" всего двое – сам Хакимзянов и ответственный секретарь Ирина Якина. Сеть тут же наводнили фото "экс-министра обороны" в стиле "голова завязана, кровь на рукаве". После того, как стало известно, что взрывное устройство было безооболочным (100-150 гр в тротиловом эквиваленте), тема "ранений" отошла на задний план. Тем более, что у Якиной, которая якобы "пострадала больше всего", по информации ОБСЕ "наблюдатели увидели многочисленные гематомы (синяки) и красные точки на руках и ногах".

Однако на этом хайп, как следовало б ожидать, не затих, а перекинулся на смежные темы: кто хотел взорвать Хакимзянова (и в самом деле, какой идиот устраняет конкурентов стограммовой "безоболочкой"? Разве что попугать или "предупредить"). Не сам ли Хакимзянов устроил себе "взрывной пиар"? Не коммунисты ли решили попиариться за счет Хакимзянова? Почему организаторы, перед тем, как собрать в зале 300 человек, не проверили помещение на "наличие взрывоопасных предметов"? Потом прозвучало заявление главного коммуниста всея ДыНыРы, что ему позвонил "человек из окружения Хакимзянова" и обвинил "КП ДНР" в покушении на кандидата (шта???). Также Литвинов заявил, что передал в спецслужбы запись разговора с угрозами в свой адрес со стороны доверенного лица Хакимзянова. Одним словом, если вспомнить, что весной 2014 года Хакимзянова "допрашивал" лично Ляшко, на просторах Куйбышевского района Донецка разгорелась самая настоящая "битва пидарасов с коммунистами".

Тему взрыва мусолили во всех СМИ – как пропушилинских, так и "оппозиционных" достаточно долго, постепенно подкидывая новые сюжеты в уже угасающее пламя общественного интереса. И продолжались эти вбросы даже после того, как стало ясно, что "покушение на Хакимзянова" не стоит выеденного яйца.

Однако своей главной цели этот хайп достиг – он оттеснил на задний план информацию о том, что Александр Лаврентьев (помощник Пушилина) обсуждал возможное устранение Александра Захарченко. Эта новость была самой обсуждаемой темой на территории ОРДО и висела дамокловым мечом над главной сурковской марионеткой. В итоге "теракта" и "покушения на Хакимзянова" фокус внимания плавно сместили на горячую тему, для верности подстраховавшись "расколом в ОД "СД" (так себе новость, с запашком) и "таинственным исчезновением Екатерины Губаревой".

Новости Жизнь в Донецке остановилась

И последний пазл в общую картину. Взрывное устройство было заложено не под сиденьем пуфика, как об этом написали местные СМИ. По сообщению ОБСЕ, взрыв произошел над головой пострадавшей женщины, а сама взрывчатка была заложена в лампе. Почерк исполнителя не меняется, так что с высокой степенью вероятности можно предположить, что взрывы в "Сепаре" и на Хлебодарной, 103 были организованы одними и теми же службами. Только с разными целями.

ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ

По состоянию на 2 октября из десяти "кандидатов", которые претендовали на место Захарченко, в списке осталось шестеро.

Игорь Хакимзянов: по его собственной версии – снял свою кандидатуру "по состоянию здоровья". По версии пропушилинских каналов, включая "ЦИК" - не сдал вовремя подписи.

Вячеслав Дьяков - не сдал подписи.

Валентин Спиридонов – "ЦИК" забраковал подписные листы, заявив, что они подделаны.

Владимир Медведев – слился сам.

Думаю, до финиша дойдет еще меньше "негритят".

Реальный рейтинг Пушилина в ОРДО близок к нулю, и имеет тенденцию к дальнейшему снижению. На это работает как его довоенная репутация, так и факты биографии после 2014 года. Кандидатуру Пушилина не поддерживает ни члены НВФ (не сидел в окопах), ни гражданские. Для последней категории наиболее весомым является факт повышения цен уже после того, как Пушилин занял должность "врио главы". На протяжении последней недели значительно подорожали основные продукты: хлеб, яйца, курятина. Растительное масло подорожало сразу после того, как Пушилин 29 сентября заявил об открытии "нового маслозавода" в Старобешевском районе. Еще одной проблемой, ударившей по рейтингу Пушилина, стало массовое отравление питьевой водой в Макеевке.

Учитывая, что Екатерина Губарева после своего "похищения" побывала в Москве, и вернулась оттуда не с пустыми руками, дыровский вариант российских "выборов в Приморье" вполне возможен.